Erdoğan: Bunların teröristten hiç bir farkı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayında 14 Mart Tıp Bayramı programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının emeklilik ve yıpranma payıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü belirterek, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına kalkan elleri affetmenin mümkün olmadığını, bunların teröristten hiç bir farkı bulunmadığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen teröristler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3486 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

'Nüfusumuz en büyük gücümüzdür'

Türkiye nüfusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusumuz millet olarak en büyük gücümüzdür. Bunu unutmayın ve bunu korumak zorundayız." dedi.