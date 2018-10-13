Erdoğan: CHP'nin İş Bankası hisselerini hazineye devredeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devredilmesine yönelik çalışma başlattıklarını belirterek "İnşallah Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devrini sağlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde: 'KAYYUM ATANAN YERLERDEKİ SİSTEMİN AYNISINI İŞLETECEĞİZ' "Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa bilsinler ki şu anda kayyum atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz." 'iNŞALLAH MECLİSTEN BUNU ÇIKARACAĞIZ' Erdoğan, (CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili olarak) "İnşallah Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti hazinesine devrini sağlayacağız" dedi ve şunları ekledi: "Bu süreç başladı, bir an önce meclisimizden bu düzenleme geçecek ve ardından da hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek." Sputnik Türkiye

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