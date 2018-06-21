Erdoğan: CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

Türkiye'nin yürüttüğü sınır ötesi harekatlara ilişkin açıklama yapan Erdoğan "Önce Cerablus'tan başladık ve El Bab'a kadar indik sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Suriye'yi adım adım hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde buralara çok daha fazla Suriyelilerin döneceğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler." dedi.

"Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, "Biz, Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum; Her şeyden önce Türkiye'nin yönetimini biz ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız." diyen Erdoğan, "Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez." ifadesini kullandı.