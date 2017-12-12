Erdoğan: Coğrafyamız acı içinde kıvranıyorsa önce kendimizi sorgulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın geçmişte bilim insanları için çekim merkezi olduğunu söylerken "Bugün sefalet ve acı içinde kıvranıyorsa önce kendimizi sorgulayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Bilimler Akademisi Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Akademimizin tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Bilim hiç bitmeyecek olan bir arayışın adıdır. Atomu parçaladıktan sonra bomba da yapabilirsiniz, herkese yetecek elektrik enerjisi de üretebilirsiniz.

'ELON MUSK'IN NE DENLİ HEYECANLI, AŞK DOLU OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Elon Musk ziyarette bulundu. Kendisinin ne denli heyecanlı, aşk dolu olduğunu gördüm. Elektrikli araçların, petrol odaklı çatışmaların dinmesi anlamına geleceğine inanıyorum.

'BİZİM DE EKSİKLERİMİZ VAR'

Maalesef bilim de belirli ülkelerin tasallutu altındadır. Hiç şüphesiz bizim de eksikliklerimiz var. Stratejimizi isabetli bir şekilde belirledikten sonra işimiz daha kolaydır. Aksi takdirde taklitçilikten öteye geçemeyiz.

Birkaç yüzyıl öncesine kadar dünyanın tüm önemli bilim insanlarının çekim merkezi olan coğrafyamız, bugün sefalet ve acı içinde kıvranıyorsa önce kendimizi sorgulayacağız.

'YURT DIŞINA GİDENLER DAHA FAZLA İMKANA SAHİP OLMAYACAK'

Kimsenin yurt dışına gittiğinde daha fazla imkana, fırsata kavuşamayacağını rahatlıkla rahatlıkla söyleyebilirim.

'DÖVİZ KURU KISA SÜREDE DENGEYİ BULACAK'

Döviz kurunda kısa sürede doğru dengenin bulunacağına ben inanıyorum. Kısa süreli manipülasyonlarla faiz artırımı baskısını beyhude bir çaba olarak görüyorum. Ama ben yüksek faize karşı olduğumu burada tekrar açıklıyorum. Açıklamaya da devam edeceğiz. Çünkü yüksek faizin olduğu bir ülkede enflasyonun düşmesi mümkün değildir. Bunu sizler hafıza kartınıza alınız. Şu anda ödenen faizlerle bizler çok daha ciddi yatırımları yapma imkanına sahibiz. Bunu bir defa aşmamız lazım. Ama bunu da hafıza kayıtlarımızdan silmemiz lazım.