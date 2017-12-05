Erdoğan'dan ABD'deki dava hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan, "Nasıl 17/25 Aralık'ta yolsuzluk görüntüsü altında ülkemizdeki anayasal düzeni emniyet, yargı darbesiyle yıkma çabası varsa, Amerika'daki davada da aynı amacı uluslararası alanda gerçekleştirme niyeti vardır. Davanın iddianamesindeki komplo iddiası doğrudur. Ama bu komplo Amerika'ya değil, Türkiye'ye karşı kurulmuş bir komplodur." ifadelerini kullandı.

"Biz terör örgütünün Suriye'deki uzantılarını bugün olmazsa yarın ama çok yakında mutlaka, tamamen imha edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bugüne kadar dost kabul ettiğimiz güçlerin personeline zarar vermeme hassasiyetiyle çok dikkatli hareket ettik. Bunun devamı ancak bizim hassasiyetlerimize de riayet edilmesiyle mümkündür. Yaptırımları ihlal etme iddiasıyla bizi Amerika'da çarmıha germeye çalışanların burnumuzun dibinde terör devleti kurma girişimini herhalde eli kolu bağlı seyredecek değiliz." şeklinde konuştu.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni toplayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası ile ilgili olarak, şunları kaydetti:

İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa; hemen, beş on gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da toplayacağız. Kaldı ki bu, bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir."