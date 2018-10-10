Erdoğan'dan Afrika'ya çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı.

"Afrika ile iş birliğimize önem veriyoruz"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak Afrika kıtası ile iş birliğimize büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi 2019'da İstanbul'da"

Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerinin üçüncüsünü planladıklarını bildiren Erdoğan, "Zirvenin üçüncüsünü, 2019 yılında yine İstanbul'da tertip etmeyi planlıyoruz." dedi.

Tükiye'nin dünyanın en büyük diplomatik temsilciğinin Somali'de açtığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesi olan Somali'de açtık. Büyükelçiliklerimiz yanında TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Anadolu Ajansı, Türk Hava Yolları gibi kurumlarımızla da kıtadaki varlığımızı yaygınlaştırdık."

"Afrika ülkeleri Filistin davasına sahip çıktı"

Türkiye'yi acımasızca eleştirenlerin İsrail'in işlediği cinayetlere sessiz kaldığını söyleyen Erdoğan, şunları aktardı:

"Bize her fırsatta demokrasi ve insan hakları karnesi düzenleyenler, bizi en ufak hadiselerden dolayı acımasızca eleştirenler, İsrail'in kameralar önünde işlediği cinayetlere sessiz kalırken, Afrika ülkeleri Filistin halkına ve Filistin davasına sahip çıktılar."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pek çok ülke darbecileri bağrına basarken Afrika Birliği tavrını hep demokrasiden ve hukuktan yana koydu."

"Savaşların yükünü az gelişmiş ülkeler çekiyor"

Dünyada savaşların, çatışmaların yükünü gelişmiş ülkelerin çekmediği belirten Erdoğan, "Sanılanın aksine dünyada savaşların, çatışmaların ve göçlerin yükünü, Batılı devletler değil az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli para çağrısı

Tüm Afrika ülkelerine seslenen Erdoğan, "Artık tüm Afrikalı dostlarıma, kardeşlerime söylüyorum; yerli para, milli parayla gelin ortak iş yapalım." çağrısında bulundu.

"Biz bugünlere kirli pazarlıklarla değil, bedel ödeyerek geldik"

Erdoğan, Afrikalıların da Türkler gibi hürriyetlerini kanlarıyla kazandıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandu:

"Türkler ve Afrikalılar, hürriyetlerini belli güçlerin lütfuyla değil ecdatlarının ve evlatlarının canıyla kanıyla kazanmışlardır.Biz bugünlere kirli pazarlıklarla değil, bedel ödeyerek geldik. Hürriyetimizi birileri bize altın tepside sunmadı. Bilakis biz dişimiz, tırnağımızla kazandık. Bilakis biz dişimizle tırnağımızla kazanırken, geleceğimizi de yine onunla inşa ettik. Yenilmez denilen güçleri yenerek, bükülmez denilen bilekleri bükerek, kazanılması imkansız görülen nice mücadeleyi zafere taşıyarak, özgürlüğümüze yürüdük. Siyasi bağımsızlığımız için verdiğimiz mücadeleyi, şimdi ekonomik bağımsızlığımız için veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece ana ticaret ortaklarımızla değil Afrikalı dostlarımız dahil tüm ülkelerle milli paralar üzerinden ticareti geliştirmeye hazırız. Burada öncelikle sorun nedir? Zihniyeti değiştirmektir. Burada mesele alternatif yolların mümkün olduğuna inanmaktır."