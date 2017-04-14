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14 NİSAN 2017 CUMA - YIL: 48

Erdoğan'dan AGİT'e: Sen kimsin yav

14 Nisan 2017, Cuma 18:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) eleştirdi.

AGİT'in, referandumda 'evet' çıkmasından kaygı duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Biliyorsunuz Avrupa'nın AGİT örgütü var. Bu daha çok seçimlerin yapıldığı ülkelere, temsilcilerden gönderiler heyetler. Şimdi bunlar kalkmışlar Türkiye'de 'evet' çıkarsa, burada bir çok sıkıntıların olduğu anlamına gelirmiş. Sen kimsin yav. Önce haddini bil haddini. Senin böyle bir görevin yok. 'Evet' çıkarsa ne olur, 'hayır' çıkarsa ne olur? Sen bunu konuşamazsın. Her yerde 'evet' varmış, 'hayır' yokmuş. Onu sen bu noktada çalışmayan partinin yetkilileriyle konuş. Böyle bir rapor veremezsin. Versen de vermesen de pazar akşamı bu millet 'evetiyle' görevini yapacaktır. Eskiler ne diyor? Aşk adamı ağlatır, dert adamı söyletir. Biz dertliyiz, hem de aşığız. Onun için biz pazar akşamı itibariyle bu işi milletçe bitireceğiz. Davamız bir, aşkımız sonsuz. Aşkımız millet, derdimiz millet. Onun için gece, gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan,14 yıl boyunca hizmet yapmak istedikleri sırada CHP'nin sürekli engel olmaya çalıştığını ve mahkeme mahkeme dolaştıklarını, sabah ve akşam gensoru vererek, hükümeti iş yapamaz hale getirdiklerini söyledi. Erdoğan, 16 Nisan'ın Türkiye için yeni bir fırsat olduğunu belirterek,"Artık kifayetsiz genel başkanlara mecbur değilsiniz" dedi.

LOKANTALARLA CUMHURBAŞKANI'NIN İŞİ YOK

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasayla Cumhurbaşkanı'nın muhtarlıkları ve lokantaları kapatabileceği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, Cumhurbaşkanı'nın lokantalarla işinin olmadığını, o işin belediyelerin işi olduğunu söyledi.

"BÜTÜN SİLAHLARINI YA GÖMECEKLER, YA YOK OLACAKLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör olaylarına değinerek, terörün sıfırlanacağını belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Girdik inlerine. Daha da gideceğiz. Allah'ın izniyle bunları sıfırlayacağız. Bütün silahlarını ya gömecekler ya yok olacaklar başka çaresi yok. Bu ten bu canda oldukça, arkadaşlarımla bu mücadeleyi sürdüreceğim. Ülkemiz üzerinde hesabı olan güçlerin, maşalığını soyunan tüm terör örgütlerin başlarını ezmek üzerimize vaciptir. PKK, PYD, DEAŞ. Bunlar adeta parasını verenin istedikleri gibi kullandıkları birer kiralık katiller sürüsüne dönüşmüş durumdadır. DEAŞ'ın İslam’dan uzaktan yakından alakası olabilir mi? Bu bölgemizde yıllardır neredeyse sadece Müslümanları öldüren, diğer yerlerde ise sadece masumları katletmek dışında bir vasfı olmayan örgüttür. FETÖ derseniz, Pensilvanya, şarlatanın emriyle, kendi ülkesine, kendi milletine silah çeken her türlü kötülü eden bir ihanet çetesidir."

İDAM KONUSU

Alandakilerin 'İdam' diye bağırması üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, şimdi bak bu talebiniz var ya, pazar günü aynı zamanda bu idam kararının verileceği gündür. Asıl kararı siz vereceksiniz siz. Pazardan sonra bu parlamentoya gelecek. Parlamento da, Kılıçdaroğlu diyor ki, ben evet derim. Sayın Bahçeli 'evet' diyeceğini açıkladı, sayın Yıldırım da aynı kanaatte. Parlamentodan geçti geçti. Bana gelecek. Ben bunu onaylarım. Şehidimizin katillerini affetme yetkisi bize ait değildir. Ha geçmedi, bu defa ben inanıyorum ki AK Parti ve MHP aynen burada olduğu gibi yine bir gensoru, bu gensoruyla da yine millete geliriz. Kararı da millet verir" dedi.

"CAMİLERİMİZİ KAPATAMIYACAK SINIZ"

Erdoğan, "Biz 80 milyon tek milletiz. Bizi bölemiyecekler. Ezanımızı susturamayacaklar. Camilerimizi kapatamıyacaklar. Ey CHP, o tarih oldu tarih. Onları siz burada bile yaptınız. Konya'da bile mescidlerimizi ahıra çevirdiniz. Biz sizin geçmişini iyi biliriz" dedi.

"KANDİL'DE 'HAYIR' DİYENLERİN PAÇAVRALARINA BİZDEN PRİM YOK"

Erdoğan, "Bizim şu bayrağımızdan başka bayrağımız yok. Öyle o Kandil'deki 'hayır' diyenlerin paçavralarına bizden pirim yok. 780 milyon kilometrekare ile tek vatan, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devleti"dedi.

Erdoğan, mitingin ardından Konya Valiliğini ziyaret etti.

DHA

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