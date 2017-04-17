Erdoğan'dan AGİT'e tepki: Onu siz külahımıza anlatın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen vatandaşlara hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de halka sesleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Ülkemizin ve milletimizin önünde yeni bir dönem açan anayasa değişikliğinin bir kez daha hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Tercihlerini 'evet' olarak sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurt dışındaki vatandaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum"

"ARTIK TARTIŞMALAR BİTMİŞTİR"

"Her zaman ifade ettiğim gibi bizim için asıl olan milletin ne dediğidir. Milli iradenin ne yönde tezahür ettiğidir. 25 milyon 200 bine yakın vatandaşın tercihi ile anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Dolayısıyla artık bu konuyla ilgili tüm tartışmalar bitmiştir. Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliği ile gelen yenilikler tüm milletimizin hizmetindedir"

"SEÇİM SONRASI BELİRSİZLİKLER GERİDE KALDI"

"Anayasa değişikliği ile milletimiz yeni bir yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme kararını vermiş oldu. Bundan rahatsız olanlar olacak. Onları biliyorsunuz zaten. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçimler. Artık karar milletin."

"BİR HALKOYLAMASI DA İDAM İÇİN YAPARIZ"

"Sayın Devlet Bahçeli 'idama Evet derim' diyor, Sayın Yıldırım'ın da böyle dediğine inanıyorum, fakat Sayın Kılıçdaroğlu da 'Evet' diyor. Parlamentodan geçti, benim önüme geldi, ben bunu onaylarım. Bir halkoylaması da idam için yaparız"

"Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren hükümeti sandıkta doğrudan milletimizin yarısından fazlasının desteği ile işbaşına gelecek cumhurbaşkanı, yüzde 50+1, hükümetini kuracak ve icraata başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her halde kazananı milletimiz, ülkemiz olmuştur.

Erdoğan'dan AGİT'e tepki: Haddinizi bilin

AGİT diye bir örgüt var Avrupa’da. Kendilerine göre bir rapor hazırlıyorlar. Seçimler şöyle olmuş, böyle olmuş. Önce haddinizi bilin. Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları biz ne görürüz, ne duyarız, ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz. Onu siz külahımıza anlatın. Bu ülke, batının hiçbir ülkesinde görülmeyen en demokratik seçimlerini gerçekleştirmiştir. Sizler, Türkiye’nin bakanlarını Avrupa’ya sokmazken utanmadan sıkılmadan bu seçimler hakkında gölge düşürmede boşuna yola girmeyin. Artık sür eşeği Niğde’ye. Niğdeli kardeşlerim ne diyeceğini iyi bilir. Seçimlere kadar geçecek süreçte kurumlarımızla işbirliği içinde uygulayacağız bunları. Milletimizin bize işaret ettiği yol budur.

Hiç şüphesiz birileri hüsrana uğradı. Baktım ki tencere tavacılar çıkmış ortaya. Neymiş, onlar da ‘hayır’ı kutluyorlarmış. Ya, galibiyetin mutluluğunu biliyoruz da galibiyetin hakikaten şöyle eğlenmesini biliyoruz da ama mağlubiyetin nasıl kutlandığını şimdi öğreniyoruz. Nedir o? İşte bunlar Gezici. Bunlar tencere tavacı. Tencere tava hep aynı hava. Kardeşlerim, bir siyasi parti çatısı altında bütün bu değişiklikleri yaparken buna karşı çıkanlara her şeye rağmen saygı duyduk. Seçim meydanlarında onların yanlışlarını, yalanlarını milletimize ifade etmek elbette görevimizdi. Tüm sıkıntılara rağmen bu mücadeleyi verdik. Gidilmedik yer bırakmadık. Ama onlar gidemedi. Buna rağmen biz herhangi olumsuz bir şey söylemedik. Her siyasi parti kendi değerlendirmesini yapar, kendi yolunu çizer biz ona karışmayız. 7 kere mağlup oldular. Şimdi 8’inci kez yine mağlup oldular. Ama bakıyorsun, yine tencere tava. Bizim sadece terör örgütlerine karşı müsamamız yoktur. Diğer yandan kimi Avrupa devletleri, muhalefet partilerinden daha hararetli bir şekilde bu reforma karşı çıktılar.

İngiltere Brexit yaptı, kurucusu olduğu Avrupa Birliğinden şu anda İngiltere çıkıyor, Norveç çıktı. Kararı verecek merci neresi? Millet. Gideriz milletimize, millet ne karar veriyor, biz de ona uyarız. Ya Türkiye'ye verdikleri sözleri derhal tutacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu iş öyle terör örgütlerini el altından silahla, parayla desteklemek suretiyle ülkemizin üzerine salmakla olmaz.

54 sene Avrupa Birliği kapısında bizi bunlar beklettiler. Otururuz konuşuruz, bir güven oylaması da onun için yaparız.

Suriye'de terör örgütlerine verdikleri destekle ülkemize karşı husumetlerini açıkça ilan etmekten çekinmeyenler şunu bilsinler, Türkiye ne pahasına olursa olsun, sınırlarının yanı başında bir terör örgütüne veya bir terör oluşumuna asla izin vermeyecektir. Bölgede paralı asker gibi kullandıkları teröristlerle Türkiye'yi dize getirebileceklerini sananlar yanıldıklarını çok yakında görecekler. Fırat Kalkanı bizim son değil, ilk operasyonumuzdur.