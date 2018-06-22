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22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Erdoğan'dan ''bakanlık sayısı'' açıklaması

22 Haziran 2018, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu..

Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler:

ABD Senatosu'nun F-35 kararı

Erdoğan, F-35'lerle ilgili, "800 milyon dolar ödemişiz, uluslararası bir ahlak var, uluslararası bir hukuk var. Ben bu işin onların arzu ettiği gibi olacağını zannetmiyorum ve bunun Sayın Trump'tan döneceğine inanıyorum." dedi.

ABD Senatosu'nun F-35 kararına dair Erdoğan, "Biz bununla ilgili alternatifleri de üretiriz ama Türkiye senin NATO'da stratejik müttefikin, stratejik ortağın olan Türkiye'ye karşı bu tür bir yanlışa Amerika'nın tevessül etmesi, bir defa Amerika'nın kaybınadır." ifadelerini kullandı.

Yeni hükümet sistemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanlık sayısını 16'ya indiriyoruz" diyerek şunları kaydetti:

"Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik oligarşi' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. "

Erdoğan, "Ekonomi yönetimi sadeleşmiş oluyor, 6 olan bakanlık sayısını 3'e indiriyoruz." bilgisini vererek, yeni dönemde, çözüm üreten devlet, sorun çözen devlet ve sonuç odaklı devlet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Erdoğan, "Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor." 

"Şimdi Başkanlık Sistemiyle adımı attığımız andan itibaren birçok olaylar var ki yoluna girecektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu şimdi açıklamam doğru değil çünkü, açıkladığım takdirde başka sıkıntılar meydana gelebilir fakat, şunun bilinmesini istiyorum; Bu ülkede halka hesabı veren bürokrat değildir, halka hesabı veren siyasetçidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı ile ilgili de Erdoğan, "Şu anda bu sayıyı vermek, biraz da Parlamento'daki yapıya bağlı olacak." dedi.

Erdoğan, "Temenni ederim ki 24 Haziran'da verilecek kararla milletimiz bize 'devam' demesi halinde bizler de milletimize bu yeni yönetim sistemiyle hizmet etmeye inşallah başlarız." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: erdoğan, seçim, başkanlık sistemi
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