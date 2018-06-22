Erdoğan'dan bedelli askerliğe ilişkin yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4'üncü ilçe mitingini İstanbul Üsküdar'da gerçekleştirdi.

Bedelli askerlik ile ilgili de konuşan Erdoğan, “24'ünden sonra masamın üzerinde. Önemli olan çalışmalarımdan bir tanesi de odur. Ama ben Bay Kemal ve Bay Muharrem gibi palavra atamam. Ben Genelkurmay Başkanını çağıracağım. Milli Savunma Bakanımı çağıracağım. Onlarla birlikte oturacağım. Konuşacağım. Nihai kararımızı da vereceğiz" diye konuştu. *** Tıklayınız: Muharrem İnce: Bedelli askerlik hakkında ilk kez bir açıklama yapacağım DHA

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