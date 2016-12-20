Erdoğan'dan Berlin saldırısıyla ilgili taziye mesajı

Erdoğan, Berlin'de yaşanan saldırı nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'e taziye mesajını iletti

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e Berlin'deki saldırı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bu akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Berlin'deki saldırı nedeniyle Şansölye Merkel'e ve onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerini sundu. Berlin'de 12 kişinin ölmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, başta kurbanların aileleri olmak üzere Almanya'nın acılarını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi. Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardımlar konusunda da Şansölye Merkel'i bilgilendirdiği kaydedildi. AA

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