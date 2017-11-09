Erdoğan'dan 'cam filmi' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir tartışılan cam filmi yasağı konusunda yeni düzenleme istediğini belirterek "Yanlış yaptılar, düzeltilmesi için talimat verdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam filmi yasağına noktayı koyacak talimatı verdi.

"YANLIŞ YAPTILAR, DÜZELTİLMESİ İÇİN TALİMAT VERDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün partisinin milletvekilleri ile yaptığı toplantının detayları belli oldu. Erdoğan, TEOG sonrası yeni sistem ve cam filmi konusunda talimatlarda bulundu.

Erdoğan'ın, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda cam filmi yasağıyla ilgili olarak, "Yasak yanlış. Mağduriyet olmamalı. Gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdim" dediği öğrenildi.

Cam filmi konusunda yasağın yanlış olduğunu ve mağduriyet oluşturulmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri ve Maliye Bakanlığı'na bu konuda talimat verdi. Geçtiğimiz günlerde motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de cam filmi için devreye girmiş oldu.