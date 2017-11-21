Erdoğan'dan CHP itirafı: İlk kez ümitlenmiştim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO skandalıyla ilgili konuşurken CHP ile ilgili bir itirafta da bulundu: İlk defa milli bir tavır gösterecekleri ümidine kapılmıştım. Maalesef 3 gün sonra tezgah olarak nitelediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında NATO skandalıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye de sitemde bulunan Erdoğan "İlk defa milli bir tavır gösterecekleri ümidine kapılmıştım. Maalesef 3 gün sonra tezgah olarak nitelediler." dedi. "İLK DEFA MİLLİ BİR TAVIR GÖSTERECEĞİ ÜMİDİNE KAPILMIŞTIM" İşte Erdoğan'ın CHP'ye sitem ettiği o sözler: "Ana muhalefet partisi kendi raporunda bölücü örgütün eylemlerini halkın PKK ile iktidar arasında sıkışması olarak tarif ediyorsa bu bir itiraftır. 15 Temmuz ihanetine kontrollü darbe deniyorsa bu sözü onlara kimlerin söylettiğine bakmak gerekir. Bunların NATO'da yaşanan skandal üzerine ilk defa milli bir tavır gösterecekleri ümidine kapılmıştım. Malesef 3 gün sonra tıpkı 15 Temmuz gibi tezgah olarak nitelemeye başladılar. Aynı şekilde PKK alalade bir terör örgütü olmaktan çıkıp bir pislik yuvasına dönüşmüştür. Bize can acıtıcı darbeler zahirde bizden görünen alçaklardan geliyor."

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