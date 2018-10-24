Erdoğan'dan Danıştay'ın tartışmalı 'öğrenci andı' kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştayın 'öğrenci andı' kararına ilişkin, "2018'e kadar niçin acaba bu konuda bir karar verilmedi de şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen"Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"nda konuştu.

"Şimdi mi aklınıza geldi?"

Danıştayın 'öğrenci andı' kararını da değerlendiren Erdoğan, "2018'e kadar niçin acaba bu konuda bir karar verilmedi de şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi?" dedi.

"Merak ediyorum, yerindelik görevi veya hakkı idareye mi ait yoksa yargıya mı ait? Bunun kavgasını 16 yıldır hep verdik, hala veriyoruz." diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ayağına pranga vuran ne kadar köhne alışkanlık varsa bunları ortadan kaldırmakta kararlıyız. Bunu da yıkan, yok eden, reddimiras yapan bir anlayışla değil gelenekten beslenen bakış açısıyla gerçekleştireceğiz."

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