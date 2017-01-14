"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Erdoğan'dan dolar açıklaması: Silah olarak kullanıyorlar

14 Ocak 2017, Cumartesi 15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanarak üzerimize gelmeye başladılar. Alternatiflerini üretiyoruz, üreteceğiz." dedi.

Borsa İstanbul'un yeni hizmet binasının açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Bizim için reel ekonomi çok önemli, ekonomi insana dair her şeydir, hamd olsun ekonomimiz dim dik ayaktadır. Ben diyorum ki risk alın. Bu ülkede istikrar ve güven var. Risk almadan bu iş yürümez."dedi.

"ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi her şeyiyle dışa bağımlı hale getirmek isteyenlerin elleri üzerimizden hiç eksik olmadı. 2003 yılından bu yana benzer yöntemler zaman zaman denenmek istendi. Borsa üzerinden, döviz kurları üzerinden, faizler üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabaları hep yaşandı. Büyük projelerimizi engellemek için, kredileri zorlaştırmak başta olmak üzere her yolu denediler ama artık şunu herkesin bilmesi lazım. Eski Türkiye yok. Türk ekonomisinin rakamları, hacmi, çapı çok çok büyüdü. Buna rağmen ülkemize yönelik ekonomik saldırılar durmuş değil. Milletimiz bu oyunu gördüğü için, istiklalinin ve istikbalinin önemli bir parçası olarak kabul ettiği ekonomisine de sahip çıkıyor."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"SALDIRILAR BİTMİŞ DEĞİL"

* Bugün açılışını yapmakta olduğumuz binalarla Borsa İstanbul yeni bir döneme başlıyor.

* 15 Temmuz darbe girişiminde hedef alınan yerlerden birinin Borsa istanbul olması rastlantı değildir.

* Türkiye ekonomisinin derinliğinin olmadığı bir dönemde bu saldırılar hedeflerine ulaşabilirdi. Ama artık şunu herkesin bilmesi lazım eski Türkiye yok. Ekonominin hacmi çapı büyüdü.

* Ancak ekonomimize saldırılar bitmiş değil. Demokrasi gibi ekonomi nöbetleri tutan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"DÖVİZİ SİLAH OLARAK KULLANMAYA BAŞLADILAR"

* Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanarak üzerimize gelmeye başladılar. Alternatiflerini üretiyoruz, üreteceğiz.

* Bizim bu saldırıları karşılayacak gücümüz vardır. Bizim sorumunuz hızlı hareket edememektir. Bu da son günlerde döviz spekülasyonlarında milletimizin moralini bozuyor.

* Döviz kurundaki suni şişkinliğin giderilmesiyle piyasalarda bekle-gör politikasının da sona ereceğini ümit ediyorum.

* Ekonomideki güncel sıkıntılarımızın çözümüne yönelik atılması gereken adımlar konusunda biraz daha hızlı ve kararlı olunması gerektiği açıktır.

* Biz direndikçe, mücadele ettikçe, karşımızdakiler de saldırı çıtasını yükseltiyorlar. Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanıp yine üzerimize gelmeye başladılar, varsın gelsinler. Biz de bunların alternatiflerini üretiyoruz, üreteceğiz. Hiçbir ekonomik rasyonalitesi, temeli, karşılığı olmayan bir şekilde döviz kurunun yükseltilmesinin başka bir izahı yoktur.

* Nice zorlu imtihanı başarıyla geride bırakan Türkiye ekonomisinin çok kısa bir sürede bugünkü sıkıntıları da atlatacağına yürekten inanıyorum.

* Yakın geçmişte sorun yaşadığımız pek çok ülke ile yeni döneme giriyoruz. Bununla birlikte ekonomideki güncel sıkıntılarımızın aşılması konusunda biraz daha hızlı olunmamasının gerektiği açıktır. Türkiye güçlü kamu maliyesi, bankalarının sermaye yapısı, disiplinli bütçe uygulamalarıyla ekonomideki bu durgunluğu haketmiyor.

* Bizim için reel ekonomi çok önemli, ekonomi insana dair her şeydir, hamd olsun ekonomimiz dim dik ayaktadır. Ben diyorum ki risk alın. Bu ülkede istikrar ve güven var. Risk almadan bu iş yürümez.

* Milletimiz ve devletimiz bu zor günlerde yanımıza olan hiç kimseyi unutmayacaktır, bu para ve pulla ölçülemeyecek bir vefadır.

* İki milyon dolarlık yatırım yapana vatandaşlık hakkı verilecek. Operatör şirketleri siz kurun. Siz kurun bakın ondan sonra onlar nasıl çalışmaya başlıyor. Bu süreçte finans sektörünün reel sektöre destek vermesi önem sağlıyor.

* Uluslararası gelişmeler Türkiye cazibesini artırıyor. Bu ülke kendisine güvenen ve yatırım yapanı mahçup etmemiştir, döviz oyununu bozacağız.

AA

Okunma Sayısı: 806
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • hasanali

    14.01.2017 17:32:47

    İki milyon dolarlık yatırım yapana vatandaşlık hakkı verilecek. denirken yine doları talep etmiş olmuyor muyuz

  • Selçuk

    14.01.2017 15:30:11

    Yandaş iş adamlarının dolar hesapları incelensin

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Müslümanlar sessiz kalmaz

Eskişehir’de Cumhuriyet ve demokrasi paneli

Günün Osmanlıca Vecizesi

Anayasa değişikliği teklifinde 12. ve 13. maddeler kabul edildi

MHP’li vekilin eşi intihara teşebbüs etti

Başbakan: Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

Çavuşoğlu: ABD, o zaman IŞİD'i de davet etsin

İzmit Körfezi'nde çevre felaketi

Trump'a Astana daveti

O teröristin ismi belirlendi

Almanya DİTİB'le ilgili inceleme başlattı

Erdoğan'dan dolar açıklaması: Silah olarak kullanıyorlar

'Kalp krizi geçirdi' iddiasına cevap verdi

Irak Musul'un güneydoğusunda kontrolü sağladı

Bakanlıktan emekli askerlere flaş çağrı

İtalya'dan Türkiye'ye 'başkanlık' uyarısı

Şişli Etfal Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yangın çıktı

TSK 144 günün bilançosunu açıkladı

Bitlis'te çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

En Çok Okunanlar

Genel

Müslümanlar sessiz kalmaz
Faruk ÇAKIR

Krizlerin de çaresi var
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Bediüzzaman Dede’nin torunları
Mehmet KARA

Gazeteciler Günü vesilesiyle…
Rifat OKYAY

Üstad’la birlikte olmak...
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kar kürekleri
Abdil YILDIRIM

“Allah’tan korkmuyor musun?”
Merve İRİYARI

Kalbin gözyaşları
Fadime KAYA

Elmas ve kömür
Misbah ERATİLLA

Bediüzzaman ve Abdurrahman’ın vedası

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.