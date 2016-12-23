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Erdoğan'dan El Bab açıklaması

23 Aralık 2016, Cuma 16:05
Erdoğan "Kilis'e bomba düştüğü zaman 'Neredesin hükümet, neredesin ey devlet' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğin zaman da bu sefer de 'Dünyayı biz mi kurtaracağız'. Bunlar ne saf insanlar."

"Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir açıklamayı başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman 'Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz' dedik. İşte şimdi El-Bab neredeyse hallolmak üzere ve silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusuyla beraber orayı da hallediyor" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Türkiye enerji konusunda sürekli yeni projelere ihtiyaç duyan bir ülke. Doğalgaz bugün ülkemizin en önemli enerji kaynağı durumundadır.

Doğalgazda maalesef dışa bağımlıyız. Yakın zamanda yaşadığımız hadiselerin de teyit ettiği gibi doğalgazda kaynak çeşitliliğine gitmemiz şart. LNG bu bakımdan önemli bir imkandır.

Türkiye LNG ihtiyacında dünyada 8. Sırada bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda LNG yatırımlarına öncelik vermemiz gerekiyor.

Nerde bir sıkıntı varsa bu seyyar terminal oraya gidebilecektir.Bugün baktığımızda finans, bilişim ve enerji şirketlerinin öne çıktığını görüyoruz. Bu sektörlerde söz sahibi olmalıyız.

Bizim petrolümü, doğalgazımız olmayabilir. Ama bizim çok daha önemli bir avantajımız var. Bizim genç insan gücümüz var. Biz Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız.

Ekonomide bir numaralı güç genç insan gücüdür. Emek onun türevidir. Diğerleri insanın türevleridir.

Son 3,5 yıldır her türlü yol denendiği halde biz kalkınma gündemimizden asla kopmadık.

Salı günü ülkemizin en iftihar verici projelerinden biri olan Avrasya tünelinin açılışını gerçekleştirdik. Yavuz Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya tüneli ile iki kıta 14 yılda 3. kez bağlanmış oldu. Türkiye yapar mı yapar bu millet yapar mı yapar bunları da yaptık.

İş bilenin kılıç kuşananındır. Paranız olduğunuzda yaparsınız. Paranız olmadığında? Yine yaparsınız. Nedir mesele güven. Bu projelerde biz para vermedik.

Bu sabah gazetede okuyorum çok enteresan. Arkadaşına telefon ediyor çayı hazırla. O da şaka zannetmiş. Şaka değil diyor Avrasya tünelindeyim… Hamdolsun bugünleri de gördük.

Bu terör belasını da toprağa gömeceğiz gömüyoruz.

ERDOĞAN'DAN EL BAB AÇIKLAMASI

Kilis'e bomba düştüğü zaman 'Neredesin hükümet, neredesin ey devlet' diyorsun. Kilis'e bomba atanların üzerine gittiğin zaman da bu sefer de 'Dünyayı biz mi kurtaracağız'. Bunlar ne saf insanlar. Tabii gideceğiz. Boşuna mı biz 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye bir açıklamayı başından beri yaptık. Ama sabır sabır sabır, anlamadılar, o zaman 'Biz terörün üzerine sadece ülkemizde değil, orada da gideceğiz' dedik. İşte şimdi El-Bab neredeyse hallolmak üzere ve silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye Ordusuyla beraber orayı da hallediyor."       

AA

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