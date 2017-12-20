"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Erdoğan'dan ''Fahreddin Paşa'' açıklaması

20 Aralık 2017, Çarşamba 13:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 42.Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ey bize bühtanda bulunan zavallı..."

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in tepki çeken sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" dedi.

Fahreddin Paşa'nın direnişinin takdire şayan olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fahreddin Paşa'nın 2 yıl 7 ay süreyle müdafaa ettiği Medine'de yaptığı işler, gösterdiği kararlı duruş ve son ana kadar sergilediği direniş gerçekten takdire şayandır. Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul'a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar; bunun adı çalmak değil, tam aksine oraları istilaya, işgale gelenlerden onları korumaktır. Ne adına? Şehit olmak adına."

"Önce haddini bil"

Medine'ye yakın topraklarda bulunanların bühtanda bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi bakıyorsunuz maalesef (Medine) oraya yakın topraklarda bulunanlar bize utanmadan sıkılmadan bühtanda bulunuyorlar. Önce haddini bil. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın."

"Ne işler çevirdiğini gayet iyi biliyoruz"

Erdoğan, "Tarihimizin işte bu mümtaz şahsiyetine (Fahreddin Paşa) ve onun Medine'de gösterdiği şanlı direnişe dil uzatanların, bugün kimlerle, nerelerde, ne işler çevirdiğini biz gayet iyi biliyoruz. Yeri gelecek bunları da açıklayacağız." dedi.

"İhanetlerini örtme amaçlı olduğu ortadadır" 

Bazı husumetlerin altında yatan nedenleri çok iyi bildiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Arap ülkelerindeki kimi yöneticilerin Türkiye'ye yönelik husumetlerinin kendi dirayetsizliklerini, acziyetlerini hatta ihanetlerini örtme amaçlı olduğu da açıkça ortadadır."

"Bizim güvenlik stratejimiz de bu"

ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisini değerlendiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu stratejiyi 'Her şey Amerika için' diyerek özetlemek mümkündür. Elbette her ülkenin kendine göre bir güvenlik stratejisi belirleme ve bunu hayata geçirme hakkı vardır. Dolayısıyla biz de bu hakka sahibiz. Türkiye olarak kendi güvenlik stratejimizi biz şu şekilde özetleyebiliriz. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' Bizim güvenlik stratejimiz de bu."

AA

Etiketler: erdoğan
Okunma Sayısı: 362
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    295. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit polis memuru Can, ebediyete uğurlandı...

    Miniklerden Trump'a 'Kudüs' mektubu: 'Bir kez daha düşün'

    Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu için istenen cezalar açıklandı

    Erdoğan'dan ''Fahreddin Paşa'' açıklaması

    42 darbe davasında verilen kararlar

    Yeni rekorlar kapıda uyarısı: Altın, 2018'de 181 lira mı olacak?

    Şehir planlamanın 'gürültü' boyutu: 25 ilin 'gürültü haritası' çıkarıldı

    'Beklentimiz, en fazla destekle kabul edilmesidir'

    İdlib'e yine siviller öldü!

    Hac için ilk defa kayıt yaptıracaklar bu tarihlere dikkat!

    ''Türkiye'nin sabrını test etmesin"

    KHK ile kapatılan okullarda çalışan kişiler hakkında gözaltı kararı

    Filistin: ABD'nin sözde 'asrın anlaşması' mazide kaldı

    ABD ile ilgili dikkat çeken Kudüs oylaması iddiası

    ''Ne kadar sahtekar ve yalancı biri olduğunu duydunuz''

    İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nda toplu görev değişikliği

    Orhan Pamuk Tanpınar'ı anlattı

    İslam düşmanlığını iletişimle aşarız

    Cezaevinden çıktıktan sonra Hüseyin Çapkın'dan ilk açıklamalar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni koğuşta duygulu tanışma
    Genel

    KHK ile kapatılan okullarda çalışan kişiler hakkında gözaltı kararı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâkim ve savcılara empati eğitimi
    Genel

    İstanbul'da 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var!
    Genel

    ''Ne kadar sahtekar ve yalancı biri olduğunu duydunuz''
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratları bölen 2x28’ler...
    Mustafa ORAL

    Dengini bulan dengeyi bulur
    Ali FERŞADOĞLU

    Bulaşıcı yamyam hastalığına mı yakalandık?
    Faruk ÇAKIR

    Tehlikeli dil terk edilsin
    Abdil YILDIRIM

    Bir dava adamı: Kadir Tuncay

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.