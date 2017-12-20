Erdoğan'dan ''Fahreddin Paşa'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 42.Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ey bize bühtanda bulunan zavallı..."

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in tepki çeken sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" dedi.

Fahreddin Paşa'nın direnişinin takdire şayan olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fahreddin Paşa'nın 2 yıl 7 ay süreyle müdafaa ettiği Medine'de yaptığı işler, gösterdiği kararlı duruş ve son ana kadar sergilediği direniş gerçekten takdire şayandır. Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul'a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar; bunun adı çalmak değil, tam aksine oraları istilaya, işgale gelenlerden onları korumaktır. Ne adına? Şehit olmak adına."

"Önce haddini bil"

Medine'ye yakın topraklarda bulunanların bühtanda bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi bakıyorsunuz maalesef (Medine) oraya yakın topraklarda bulunanlar bize utanmadan sıkılmadan bühtanda bulunuyorlar. Önce haddini bil. Sen demek ki bu milleti tanımamışsın."

"Ne işler çevirdiğini gayet iyi biliyoruz"

Erdoğan, "Tarihimizin işte bu mümtaz şahsiyetine (Fahreddin Paşa) ve onun Medine'de gösterdiği şanlı direnişe dil uzatanların, bugün kimlerle, nerelerde, ne işler çevirdiğini biz gayet iyi biliyoruz. Yeri gelecek bunları da açıklayacağız." dedi.

"İhanetlerini örtme amaçlı olduğu ortadadır"

Bazı husumetlerin altında yatan nedenleri çok iyi bildiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Arap ülkelerindeki kimi yöneticilerin Türkiye'ye yönelik husumetlerinin kendi dirayetsizliklerini, acziyetlerini hatta ihanetlerini örtme amaçlı olduğu da açıkça ortadadır."

"Bizim güvenlik stratejimiz de bu"

ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisini değerlendiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu stratejiyi 'Her şey Amerika için' diyerek özetlemek mümkündür. Elbette her ülkenin kendine göre bir güvenlik stratejisi belirleme ve bunu hayata geçirme hakkı vardır. Dolayısıyla biz de bu hakka sahibiz. Türkiye olarak kendi güvenlik stratejimizi biz şu şekilde özetleyebiliriz. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' Bizim güvenlik stratejimiz de bu."