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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Fırat Kalkanı, Münbiç, ABD-Rusya, PYD-YPG

05 Nisan 2017, Çarşamba 01:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV-Star TV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat Kalkanı harekatı sonrasına değinerek, "Münbiç'te derdimiz bayrak sallamak değil. Münbiç bitmedi ki Rakka başlasın. ABD-Rusya'nın teröristlerle işi olmasın isteriz. Hepsi kötü. Bizim gücümüz yetmiyor mu ki PYD-YPG'yi yanımıza alacağız? Nihai bir karar henüz yok görüşmeler devam ediyor. Bugün sayın Putin'le görüşmem vardı bu konularda hem de taziyelerde bulunduk.Münbiç noktasında ortak hareket kararı verildiği anda PYD ve YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna ötelenmesini istiyoruz. Araplar yerleşsin diyoruz" dedi.

"Buradaki bir meselemiz de, Haşdi Şabi meselesi.''

Fırat Kalkanı harekatı sonrasına değinen Erdoğan, "Buradaki bir meselemiz de, Haşdi Şabi meselesi. Bu terör örgütü, Irak Meclisi'nden, 'terör örgütü olmadığı' yönünde oylamayla geçti. 'Bu örgütü burada aktif olarak kullanmaya devam edecekseniz sıkıntı yaratır' dedik. Burada bir işgal hareketinin kuvveti olacak. Telafer'de 400 bin Türkmen var. Bunlar Sünni olabilir, Şia olabilir. Öbür tarafta Sincar var onun durumu çok daha berbat. Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturmanın gayretleri var. Orada da 2500 kadar PKK'lı terörist var. Orada yayılmacılık hareketi, Pers Milliyetçiliği perspektifinde. Bir mezhep anlayışı ile bunu yayıyorlar" diye konuştu.

"MÜNBİÇ'TE DERDİMİZ BAYRAK SALLAMAK DEĞİL. MÜNBİÇ BİTMEDİ Kİ RAKKA BAŞLASIN"

Erdoğan, "Münbiç'te derdimiz bayrak sallamak değil. Münbiç bitmedi ki Rakka başlasın. ABD-Rusya'nın teröristlerle işi olmasın isteriz. Hepsi kötü. Bizim gücümüz yetmiyor mu ki PYD-YPG'yi yanımıza alacağız? Genelkurmay başkanlarımız nezdinde konuşuluyor devam ediyor. Nihai bir karar henüz yok görüşmeler devam ediyor. Bugün sayın Putin’le görüşmem vardı bu konularda hem de taziyelerde bulunduk. Münbiç noktasında ortak hareket kararı verildiği anda PYD ve YPG güçlerinin Fırat'ın doğusuna ötelenmesini istiyoruz. Araplar yerleşsin diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yol haritasının ikinci, üçüncü etapları olacak"

"Fırat Kalkanı bitti. Bugün Sincar'ı, Kerkük'ü, Telafer'i işaret ettiniz ve 'oyunlar oynandığını' söylediniz. Ne gibi oyunlar oynanıyor ve Türkiye'nin çıtaları var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, harekatın isim olarak "birinci etap" diye nitelendirdiği kısmının bittiğini söyledi.

Erdoğan, "Bundan sonra tabii ki bu bir yol haritası. Bu yol haritasının söylenmeyen, adı konmayan ikinci, üçüncü etapları olacak. Olay, sadece Suriye boyutunda giden bir harekat değil. Bu olayın Irak boyutu var. Irak'ta malum bir Telafer, Sincar olayı var. Orada soydaşlarımız var. Musul'da aynı şekilde soydaşlarımız var ve bir diğer taraftan orada şu anda bir üs olarak çalışmalarını yürüten askerimiz var. Bu askerimiz, DEAŞ ile Musul'da özellikle çok ciddi orada onlara karşı darbeler indirdi." diye konuştu.

"Kandil'de 2 bin 500 kadar PKK'lı var"

Buna ilişkin üzerinde durulması gereken bir diğer konu olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama öbür tarafta Sincar var ki onun durumu çok daha berbat. Çünkü Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturmanın gayretleri var. Bu ikinci Kandil oluşturma gayretlerinde orada da 2 bin 500 kadar PKK'lı var. Tümüne baktığımız zaman Irak'ta aslında mezhebe dayalı bir Pers milliyetçiliğine yönelik İran'a bir destek oluşturuluyor. Yayılmacılık hareketi Pers milliyetçiliği perspektifinde ama dayanağı, temeli neresi? O da mezhebi, bir mezhep anlayışıyla bunu yayıyorlar ve bunu yayarken bunu tabii Pers milliyetçiliğine dayanarak yayıyorlar."

"Şu anda yaptıkları iş bana göre bir işgal hareketidir"

"Kerkük'te iki gelişme oldu, önce bayrak krizi çıktı, ardından da kent konseyi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ilhak kararı aldı ve Türkiye tepkisini ortaya koydu, sizler de koydunuz. Orada Türkiye neye göre izliyor olan biteni, orada bir çıtası var mı?" sorusu yöneltilen Erdoğan, "Tarihi itibarıyla baktığımız zaman, birileri kabul eder veya etmez bizi enterese etmez ama biz biliriz ki Kerkük tarihi itibarıyla bir Türkmen şehridir." dedi.

Daha sonra orada çok ciddi değişikliklerin, zorlamaların olduğunu ve nüfus değişikliklerine gidildiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fakat bütün bunlara rağmen Kerkük'te bugün Türkmen'i ile Arap'ı ile ve tabii Kürtler ciddi bir orada değişime gittiler ve şu anda yaptıkları iş bana göre bir işgal hareketidir. Çok çirkindir ve Irak parlamentosunun aldığı kararı doğrusu ben bu noktada çok çok yerinde buluyorum ve aynı kararı bizler de paylaşıyoruz. Sayın Başbakanımız da bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Ben aynı açıklamayı benzer bir şekilde Zonguldak'ta yaptım ve Kuzey Irak Yerel Yönetimi'ne çağrımı da yaptım. Yanlış yapıyorsunuz, münasebetlerimizin bu kadar iyi olduğu bir dönemde bunun adı ateşle oynamaktır. Burası bence Irak'ın milli bayrağının dalgalandığı bir meclis olarak çalışmasına devam etmelidir ve kardeşçe burada Arap'ı, Türkmen'i, Kürt'ü birlikte yaşamalısınız. 'Burası benim' diye bir adım atarsanız bunun bedeli gelecekte farklı olur."

"KILIÇDAROĞLU ÖRTÜLÜ BİR DARBE DİYORSA İSPAT ETMESİ LAZIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kontrollü darbe" iddiasına ilişkin Erdoğan, "Bu çok iddialı, çok gayrı ahlaki bir açıklamadır. Şehitlerimize saygısızlıktır. Örtülü bir darbe girişimi diyorsa ispat etmesi lazım. İspat edemiyorsa bu gayri ahlaki olmanın ötesinde benim edebimle ifade edemeyeceğim bir sıkıntıdır" diye konuştu.

AA - DHA

Etiketler: erdoğan, rakka, münbiç
Okunma Sayısı: 3372
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