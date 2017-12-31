Erdoğan'dan Gül'e: Bir anda olur olmaz konuşmaya başladılar, hayırdır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 696 sayılı KHK hakkında tartışmalar devam ederken, bu KHK hakkında eleştirileri tepki çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e isim vermeden göndermede bulundu: "Bir anda sahaya inmeye olur olmaz konularda konuşmaya başladılar. Hayırdır? Bir anda nereden çıktı?"

Partisinin Düzce'deki il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

AK Parti teşkilatlarımızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Buradan tabiatı güzel, suyu güzel şehrin tüm ilçelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Bir şeye özellikle teşekkür etmek istiyorum. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 74 ile şahsıma teveccüh gösterdiniz. 16 Nisan'da ile yüzde 71 ile 'evet' dediniz. Rabbim yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Düzce teşkilatımızda görev alan tüm kardeşlerime emekleri, gayretleri için şükranlarımı sunuyorum.

'KİŞİ SEVDİKLERİYLE BERABER HAŞROLUNACAKTIR'

16 Nisan'da biz 'evet' kampanyasını yürütürken 'hayır' kampanyası içerisinde beraber yürüdüklerimizin olması bizi üzmüştür. Hiç önemli değil. Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır.

Ülkemize yönelik tehditlerin büyüklüğüne baktıkça biz de ne güzel diyoruz, demek bizden bu derece çekiniyorlar.

'HER İHANETİN ARKASINDA KILIÇDAROĞLU ÇIKIYOR'

Ana muhalefet partisinin başındaki zatın böyle garip garip şeyleri oluyor. Bunun zırvalarını ifşa etmekten ben usandım. Kendisi bunları söylemekten utanmadı. Oturduğu koltuğa dahi gelişi şüpheli olan bu zatın, her ihanetin arkasından çıkması tesadüf olamaz. Sanıyorum kendisini birileri bu iş için özel olarak görevlendirdi. Ana muhalefetin arkasındaki potansiyeli yok ediyor. Biz bu iğrenç tavrı FETÖ'cülerden tanıyoruz.

(Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tuvaletleri tartışması hakkında Kılıçdaroğlu'na tepki) Klozetleri kendisine gösteremedim, Bahçeli de yanımızdaydı ayıp olur diye.

'HAYIRDIR, BİR ANDA NEREDEN ÇIKTI?'

Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri, solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını, tepkilerini görmediğimiz kişiler, bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır, bir anda bu iştiyak, bu heves, bu hız, bu tepkisellik nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirir, saflarımızı sıklaştırırken bu bozgunculuk merakının sebebi nedir? Türkiye'nin yeni bir Kurtuluş Savaşı verdiği şu dönemde bize yakışan birlik olmaktır, beraber olmaktır, dayanışma içinde hareket etmektir. Siyasi hayatımın her döneminde en önemli desteğin halkın olduğunu bizzat yaşayarak gördüm. Bu konuyu daha fazla deşmek istemiyorum. Her meselede olduğu gibi bu konuda nihai kararı milletimiz verecektir.