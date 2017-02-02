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Erdoğan'dan gurbetçilere 'düğün' çağrısı

02 Şubat 2017, Perşembe 12:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektörü temsilcilerine yaptığı konuşmada yeni bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Tüm turistlere Türkiye'ye davet eden Erdoğan, "Yurt dışında 5 milyon vatandaşımızı var. Bu vatandaşlarımız içinde ülkesi ile bağlantıları halen devam eden 3 buçuk milyon vatandaşımız var. Her yıl ülkelerine gelen vatandaşlarımızın sıla-i rahim geleneği mutlaka devam etmelidir. Yanında komşusunu, eşini getiren vatandaşlarımızdan bir isteğimiz daha var. Düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, turizm sektör temsilcileri ile Buluşma toplantısında konuştu.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

"Sektörün geleceği konusunda ümitvar olmak konusunda pek çok sebep var. Ekonomide dünyada ilk 10’a girmeyi hedeflerken turizmde ilk 3 içinde olmayı hedefliyoruz. Türkiye olarak bu sıkıntılı süreçten kurtulmanın yolunun içe kapanmaktan ve küçülmekten değil tam tersine krizi fırsata çevirecek yeni bir atılım döneminden geçtiğini düşünüyorum. İlk etapta turist sayısını 8 milyon artırarak işe başlama niyetindeyiz. Bakanlığımız bizzat benim himayemde sektörle işbirliği içinde bir kampanya başlatıyor. Buradan turizmcilere ve yerli-yabancı tüm turistlere seslenmek istiyorum. Türkiye en güzel denizlerin, dağların, ırmakların, toprakların, ağaçların, güneşin, yemeklerin, meyvelerin en sıcak en içten gülümsemelerin velhasıl yeryüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir. Türkiye tarihi, coğrafyası ve insanıyla özel bir ülkedir.

SILA-İ RAHİM GELENEĞİ MUTLAKA DEVAM ETMELİ

Yurt dışında 5 milyon vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız içinde ülkesi ile bağlantıları halen devam eden 3 buçuk milyon vatandaşımız var. Her yıl ülkelerine gelen vatandaşlarımızın sıla-i rahim geleneği mutlaka devam etmelidir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı aileleriyle birlikte ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Baba ocağına gelen bu vatandaşlarımız izinlerinin bir haftasını turizme ayırmalıdır. Vatandaşlarımızdan yaşadıkları ülkelerdeki dostlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. Bu sebeple yurt dışındaki vatandaşlarımız için komşunu al gel kampanyasını başlatıyoruz. Bu seferberliği el birliği içinde dalga dalga büyütmeliyiz. Yanında komşusunu, eşini getiren vatandaşlarımızdan bir isteğimiz daha var. Düğün, nişan, sünnet gibi özel törenlerini ülkemizde yapmalarını bekliyorum. Elbette doğduğun yer kadar doyduğun yerde önemlidir ama bizim memleketimiz önemlidir."

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