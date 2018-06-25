Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde kameraların karşısına geçerek seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Seçime katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan ayrıca yeni döneme dikkat çektiği konuşmasında 'Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe reform ihtiyacımız hiç bitmeyecektir. Anayasamızda ve yasalarımızda yeni yönetim sistemimizin tabii sonucu olan değişiklikleri, meclisimizle işbirliği içinde devam ettireceğiz. Yargımızı tarafsız ve bağımsız niteliğini güçlendirerek itibarını arttırmak için gerek adımları atmayı sürdüreceğiz. Hak ve özgürlüklerde yeni ihtiyaçlara uygun açılımları, sürdürmek konusunda kararlıyız. Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok. Demokrasi bayramımıza oylarıyla emekleriyle, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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