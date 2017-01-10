Erdoğan'dan kaymakamlara: Kömür ihtiyacı olanlara bizzat kendiniz götürün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vali yardımcılarına ve kaymakamlara bizzat kömür dağıtmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sevgili vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza tavsiyede bulunacağım; yeri geldiği zaman icabında kömür ihtiyacı olan mı var, sizler şoförün yanında oturmalısınız, onunla beraber kömür ihtiyacı olanlara bizzat kendiniz götürmelisiniz" dedi. ‘İCABINDA KAMYONLA GİDİP GIDA İHTİYAÇLARINIZI TEMSİL ETMELİSİNİZ' "Gıda ihtiyacı olanlar mı var, icabında kamyonla gidip gıda ihtiyaçlarınızı temsil etmelisiniz" diyen Erdoğan, "Bununla adeta sizler Hz. Ömer misali o kapıları çalıp kaymakam filanca geldi, kömür ihtiyacınız var, kömürünüzü getirdim" ifadesini kullandı.

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