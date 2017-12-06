Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin dünkü "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret"ten suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, CHP Kadın Kollarınca Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda kullandığı ifadelerle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlendiği belirtildi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan kamu davası açılması talep edildi. AA

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