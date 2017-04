Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap: Varsa açıkla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de yaptığı konuşmada, Halk TV'de yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u hedef aldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz açıklamasına da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan referandumuna kısa bir süre kala memleketi Rize'de konuştu. "16 Nisan'da inanıyorum ki Rize'de sandıkları her engellemeye rağmen patlatacak" diyen Erdoğan, "Ne yazık ki Saadet'in başındaki bazı takım da 'Hayır' diyor" ifadelerini kullandı.

Özal, Erbakan, Türkeş, Demirel, Yazıcıoğlu gibi isimlerin de 'başkanlık sistemi'ni getirmek istediğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstemeyen 'hayır' diyenler. Bu hayır diyenler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığı zaman ona da hayır dediler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında ona da hayır dediler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık 'hayır' dediler" diye konuştu.

CHP'Lİ VEKİLİ TEHDİT ETTİ: SANA ADIM ATTIRMAZLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" sözleri hakkında da konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

- Haddini bil ya... Sen kimi nereden denize döküyorsun. Sana adım attırmazlar adım. Sen bu milleti ne zannediyorsun ya! Bu ne terbiyesizlik.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: DOSYA VARSA AÇIKLA

Erdoğan, 15 Temmuz'la ilgili olarak elinde dosya olduğunu açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na ise, "15 Temmuz kontrollü darbeymiş. Elinde dosya varsa açıkla. 16 Nisan'dan sonra işine yaramaz, şimdi açıkla" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- 16 Nisan'da inanıyorum ki Rize'de sandıkları her engellemeye rağmen patlatacak. Buna var mıyız? Rize zenginleşmeye devam ediyor. Yatırımlarımızla tüm bölgenin cazibe merkezi haline geliyor. Suudi Arabistan'dan Kuveyt'e on binlerce turist Ayder Yaylası'ndan şelaleleri, gölleri görmek için her yıl şehrimize akın ediyor. Rize'nin yaylalarının havasına, dağlarının yeşiline sadece Türkiye değil, inanın bana tüm dünya hayran.

- Üç beş Avrupalı faşistin, üç beş kendini bilmezin bu ülkenin onurunu, gururunu incitmesine asla rıza göstermeyiz. Bazı liderler istisna ama Avrupalı liderlere sözüm var. Sizler Türk milletini sindiremeyeceksiniz. Avrupa'daki kardeşlerimiz oradaki sandıkları patlatacak. Avrupalı kardeşlerime sesleniyorum, iyi gidiyorsunuz. Geçen seçime göre daha fazla oy kullanıldı. Faşizmi uygulayanların torunlarına gereken cevabı verin.