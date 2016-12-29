Erdoğan'dan kritik 'ateşkes' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gece başlayacak Suriye'deki ateşkesle ilgili, "Terör örgütleri mutabakatın dışında tutulacak, taraflar kontrollerindeki bölgeleri genişletemeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Erdoğan, Suriye genelinde bu geceden itibaren yürürlüğe girecek ateşkesle ilgili konuştu.

"BÖLGELER GENİŞLEMEYECEK"

Terör örgütlerinin mutabakatın dışında tutulduğunu ifade eden Erdoğan, "taraflar kontrollerindeki bölgeleri genişletemeyecek" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

Suriye'deki ateşkes) Başta kıymetli dostum Sayın Putin olmak üzere ateşkes sürecine destek veren tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Biz Türkiye olarak Suriye'nin ve bölgemizin barışı, huzuru, istikrarı için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ateşkesin Suriyeli kardeşlerimizin için, daha ileri gidiyorum tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"TAAHHÜT ETTİLER"

Taraflar, hava bombardımanı dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt ettiler.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ KAPSAM DIŞI"

BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü olarak kabul edilen gruplar, tabii ki bu ateşkesin dışındadır.

Türkiye vatandaşlarının can güvenliğini tamamen garanti altına alana kadar DAEŞ başta olmak üzere, mücadelesine aynı kararlılıkla devam edecektir. Buradan taviz vermemiz söz konusu değil.