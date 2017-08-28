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29 AĞUSTOS 2017 SALI - YIL: 48

Erdoğan'dan MİT açıklaması

28 Ağustos 2017, Pazartesi 23:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV, TRT ve diğer kanalların ortak yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.

"İSTİHBARATIN BAŞI DEVLETİN BAŞINA BAĞLI OLMALI İSTEDİĞİM ŞEKİLDE, ANDA BU İSTİHBARİ BİLGİLER BİZE GELSİN" 

Son KHK'daki MİT değişikliğine ilişkin Erdoğan, "Eğer istihbaratın başı devletin başına birinci derecede bağlı olmazsa hareket kabiliyetini bu devlet kaybeder. Devletin hareket kabiliyetini kaybetmemesi için birinci dereceden istihbarat ona sorumlu olması gerekir ki istediğim anda, istediğim şekilde bu istihbari bilgiler bize gelsin ki biz de atmamız gereken adımları buna göre atalım. Parlamenter demokrasilerde başbakanlara bağlı oluyor. Anamuhalefet hala Başkanlık sistemine geçmedi. Biz ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adımlarını attık. Milletimiz ile birlikte attık. MİT'in bundan sonra güçlenerek devam etmesi gerekiyor" diye konuştu. 

MİT'in Cumhurbaşkanlığına bağlanması hakkında Başbakan'dan açıklama

"KATAR KRİZİ BİTME NOKTASI DERSEK YANLIŞ OLUR FAKAT BAŞLADIĞI NOKTADA DEĞİL" 

Körfez krizini değerlendiren Erdoğan, "Bir bitme noktası dersek yanlış olur fakat başladığı noktada değil geri gidiyor. Suudi Arabistan Kralı Selman'dan isteğimiz Körfez'in abisi, büyüğü durumunda Önümüzde Kurban Bayramı var. Artık körfezde bu sıkıntı bitsin. Bunu bir kenara koyalım ve aydınlık ufka hep birlikte bakalım. Müslümanların bu dünyada birbiriyle uğraşmaya ne zamanı ne vakti olamaz. Biz birbirimizi sevmekle emrolunmuşuz" ifadelerini kullandı. 

(MESCİD-İ AKSA GERİLİMİ) "İŞ TAMAMEN BİTTİ NOKTASINDA DEĞİLİM. HER AN NEREDE NASIL PATLAK VERİR BİLEMEM" 

Mescid-i Aksa gerilimine ilişkin Erdoğan, "Ben bu iş tamamen bitti noktasında değilim. Her an nerede nasıl patlak verir bilemem. Başta Netanyahu olmak üzere artık şunu bilmemiz lazım. Bu Harem-i Şerif, üç dinin saygın mekanıdır. Buraya karşı kimse kalkıp da benimdir Müslümanlar giremez diyemez ve bu düşünülemez. Bu bizim ilk kıblemiz. Bu sebeple de çok büyük öneme haiz. Burada Netahyahu o farklı bakışlarını bir kenara koyarak buraya saygı duymak zorunda. Biz ülkemizde Sinegog, Havralar ile bu tür yaklaşım içine girenlere müsade etmiyoruz tüm güvenlik güçlerimizle buraları emniyet altında tutuyoruz. Ecdadımızdan böyle gördük ve dinimizin emridir. Bunu da kendilerinden özellikle bekliyoruz. Sayın Abbas ile de bu konuyu etraflıca ele aldık. Temenni ediyorum bir yumuşama sürecine girmiş durumundayız böyle devam eder" açıklamasında bulundu.  

DHA

Etiketler: erdoğan, mit, istihbarat
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  • cengizhan2

    29.08.2017 10:38:23

    Bir yöneticinin Cumhurbaşkanı, aynı zamanda Başbakan, Parti başkanı şimdide MİT müsteşarı...Bu siyasi yapının adı nedir?...Bilen varsa söylesin.

Risale-i Nur Külliyatı

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