Erdoğan'dan NATO'ya: Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO tatbikatı sırasında M. Kemal ve kendisinin düşman tablosunda gösterilmesine ilişkin, "Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar" dedi.

Rusya ile S-400 anlaşmasına NATO'nun "teknoloji kısıtlması" söylemine de değinen Erdoğan, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nda bize telsiz vermediler. Biz S-400'leri aldık. Şu anda finansman detaylarını konuşuyoruz" ifadesini kullandı.

Rize'de 6. Olağan Kongre'de konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Hem içeriden hem de dışarıdan saldırılara maruz kalıyoruz. Bu saldırılar şahsımıza ve partimize değil, ülkemizedir, milletimizedir. Tüm saldırılara merhum Mehmet Akif'in ifadelerindeki ruhla karşı koyuyoruz: Bu yol hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz.

Daha dün Norveç'teki NATO tatbikatında sergilenen terbiyesizliği takip ettiniz. Bazı yanlışları sadece aptallar değil, alçaklar yapar. Bu da öyle bir hadisedir.

Bu terbiyesizliği NATO içinde varlığını bir süredir takip ettiğimiz çarpık bir bakışın dışavurumu olarak anlıyoruz."