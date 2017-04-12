Erdoğan’dan olay benzetme: Hani mağarada örümcek ağ örüyor ya

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Aleyhissalatu Vesselam- hayatından bir kesitle anlattı.

A Haber-ATV ortak yayınında gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, darbe girişimi gecesi kendisinin ve ailesinin bineceği uçağı darbecilerin daha önceden gelip incelediğini, ancak bir şey anlamadan geri döndüklerini söyledi.

Erdoğan Hz. Muhammed'in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği sırada Sevr mağarasında örümceklerin ağ örmesi sayesinde kendisini arayanlardan kurtulduğuna dair hikayeyi örnek verdi.

Cumhurbaşkanı şunları söyledi: “Bizden önce meğerse Dalaman’a gelmişler, bizim uçağı incelemişler. Fakat çok ilginç şeyler oluyor ve uçağa girmişler, bakmışlar çıkmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz indik, hemen uçağa geçtik. Daha sonra öğreniyoruz. Ki bunların gelip gitmesi hani Nur Mağarası’ndaydı değil mi? Hani geliyorlar sevgili peygamberimiz Ebubekir Sıddık ile orada ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş, ‘Burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir’ diyorlar ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor.”

‘Bunlar da kimseyi göremeyince dönüp gidiyor’

Erdoğan, kendisinin başına gelen durumu da bu hikayeye benzetip sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan, kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar onların arkasından biz biniyoruz ve uçağımıza binip üç ayrı noktada tabii o gece bizim uçak var çünkü hedef saptıracağız. Dalaman’daki uçakla beraber hareket ediyoruz.”