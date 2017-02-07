Erdoğan'dan 'referandum' açıklaması

Anayasa referandumuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hafta içerisinde kararımızı veririz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa referandumuyla ilgili "Öyle zannediyorum ki, bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla birlikte de adım atılmış olur" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı sistemini" içeren, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, geçtiğimiz hafta perşembe günü Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanunu onaylamak ya da iade etmek için 15 günlük süresi bulunuyor.