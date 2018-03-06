Erdoğan’dan Saadet’e: Güle güle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM’ye Doğu Guta’da konusunda tepki gösterdiği grup konuşmasında, Cumhur İttifakı konusunda Saadet Partisi’ne isim vermeden mesaj gönderdi:

“Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez.” Erdoğan, “Ülkemizde giderek çapı ve seviyesi düşen ana muhalefetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Seçimlere ittifakla girilebilmesi hususu ne AK Parti’ye ne de başka partiye münhasır değildir. Bu ilk defa mı yapılıyor? Arzu eden tüm partiler aralarında böyle bir ittifak kurabilirler. Bu işin bir başka faydası da geçmişte kimi seçimlerde zaten yapılan adeta hülle yöntemi kullanılan seçim ittifaklarının hukuki zemine kavuşturulmasıdır. Seçim ittifakı konusunda MHP’nin birlikte oluşturduğumuz bu ittifak şu anda kararlı bir şekilde Meclis’te yürüyor. Niye birileri rahatsız oluyor? BBP de Cumhur İttifakı’nı desteklediğini ilan etti. Bu çatının altında olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka yol arkadaşı seçiyorlarsa onlara da güle güle demekten başka elimizden bir şey gelmez.”