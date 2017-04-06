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Erdoğan'dan sonra bir sürpriz ziyaret daha: İşte 'evet' çadırında yaşananlar

06 Nisan 2017, Perşembe 08:45
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gazintep' te Gaziantep Üniversitesi yakınındaki "Evet" çadırını ziyaret etti.

Çadırdakilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu neden "Hayır" denmesi gerektiğini anlattı. Kılıçdaroğlu daha sonra Gaziantep'te gençlerin yoğun olarak gittiği bir kafeyi ziyaret etti, gençlerle sohbet etti.

İşte 'evet' çadırında yaşanan diyalog

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep Üniversitesi yakınındaki "Evet" çadırını ziyareti sırasında vatandaşlarla diyaloğu şöyle:

Çadırdakilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu çadırdakilere neden "evet" dediklerini sordu. Çadırdaki vatandaşlardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'na,"Yüzde 68 evetle geliyoruz sizin içinde evet diyoruz. Burası üniversite çadırı, gençlik kolları burada önümüz açılsın istiyoruz. Genç biri olarak bende milletvekili olmak istiyorum, o yüzden bu yeni anayasaya evet diyoruz" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu "evet" çadırındaki vatandaşlara "Biz ayrıca milletvekili sayısının 600 olmasını istemiyoruz, 440 yeter, 550 yeter" dedi. Vadandaşın yanıtı ise, "Nüfüs oranına baktığımız zaman daha önceki yıllarda 650 milletvekili olmuş" ifadeleri oldu. Kılıçdaroğlu," Yok 650 hiç olmadı, bize göre 600 fazla ama size göre makul olabilir,bunu oturup tartışabiliriz" dedi. 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet" çadırındaki vatandaşlara neden "hayır" denmesi gerektiğini anlattı. Evet çadırındaki bir vatandaşın, 'ama bizi niye hayır dediğiniz için ikna edin sayın başkanım, Başbakanlık fuzuli' sözleri üzerine Kılıçdaroğlu: " Söyleyeyim, Başbakanlık kalkmamalı. Olur mu fuzuli yani size göre fuzuli ama bize göre kalkmamalı" dedi.

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Özlenen tablo: "Sandıktan evet de çıksa hayır da çıksa biz kardeşiz"

Erdoğan: 'Evet' diyen ne kadar saygınsa 'Hayır' diyen de o kadar saygındır

Erdoğan 'Hayır' çadırında

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Önce şunu tesbit edelim: Bu referandumda önümüze konanlar 2010 referandumundaki gibi “yetmez ama evet” demeye uygun değil.

Zira “sistemde iyileştirme” yapılmıyor. Dolayısıyla “ülkemiz daha iyisine layık, ama eh, mecbur kaldık madem, şimdilik bu eksik değişiklikle idare edelim” denilemez. Aksine, riskleri çok yüksek olan bir sistem değişikliği ve hatta bir anlamıyla “rejim değişikliği” yapılıyor. 

Başlığa gelince; cepheleşmeye ve cepheleştirmeye karşıyız. Siyaset savaş değildir ve hiç birimiz cephede değiliz. Bize “şer cephesindesiniz” diyenlere de bunu söyleye geldik. 

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/ser-cephesi-hayir-cephesi_427502 

HAYIRcılar ‘terör yandaşı’ mı?

Seçimler, referandumlar, demokrasinin bir lâzımıdır, gereğidir, vazgeçilmez şartıdır.

Seçim veya referandumun yapılma şekli ise, ilgili ülkenin hukuk, adâlet, hürriyet ve demokratlık seviyesini yansıtır; yani, bir nevi gösterge mahiyeti taşır.

Aynı ölçü, şüphesiz Türkiye için de geçerli. O halde, bakalım Türkiye’mizde durum nedir, ne değildir.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/hayircilar-teror-yandasi-mi_426272

DHA

Etiketler: kılıçdaroğlu, referandum
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