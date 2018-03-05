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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

"Erdoğan'dan sonra ne olacak bunu iyi düşünmemiz lazım"

05 Mart 2018, Pazartesi 16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Üsküdar'da katıldığı etkinlikte, "Tayyip Erdoğan döneminde iyiyiz ama Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak bunu iyi düşünmemiz lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Üsküdar'da Vuslat Platformu'nun düzenlediği etkinlikte konuştu. Erdoğan, "Türkiye'de kabineter sistem var. Nedir bu kabineter sistem? Bakanlıkların ve bakanlık bürokrasilerinin kutsandığı, onların yasama ile yürütme üzerinde egemen olduğu sistem" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE KABİNETER SİSTEM VAR"

Türkiye'de bakanlıkların ve bakanlık bürokrasilerinin yasama ve yürütme üzerinde egemen olduğu bir sistemin mevcut olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 'kabineter sistem' var. Nedir bu kabineter sistem? Bakanlıkların ve bakanlık bürokrasilerinin kutsandığı, onların yasama ile yürütme üzerinde egemen olduğu sistem. Sen istediğin kadar yasama yap, istediğin kadar yürütmeye hakim olduğunu düşün. Bunlar bakanı öyle bir avuçlarının içine alıyorlar ki, 'sayın bakanım bunu yaparsak mahvoluruz, bunu yaparsak yanarız.' Bizim sistem hakikaten bakanlık bürokrasilerinin egemenliğinde olan bir sistem. Şimdi bizim bu bakanlık bürokrasilerini tam anlamıyla halka hesap veren yürütmenin güdümüne almamız lazım.

"BU SİSTEM TEK PARTİ İKTİDARI ÜRETMİYOR"

"Bu sistemde bugüne kadar kavga etmeyen başbakan ile cumhurbaşkanı yok. Bu sistemde koalisyon hükümetlerinin üremesi normal. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan döneminde iyi lider, güçlü lider gördük diye bu sistemin tek parti iktidarı üreteceğini sanmaya başlayanlar oldu. Özellikle gençlerde bunu görüyorum. Bu sistem tek parti iktidarı üretmiyor. 7 Haziran'da bunu yaşadık mı? Yüzde 41 oy ile bile tek parti iktidarı üretmeyen bir sistemimiz var."

"ERDOĞAN'DAN SONRA KİM GELECEK, BUNU İYİ DÜŞÜNMEMİZ LAZIM"

"Sadece ümmetin birliğini sağlamak için değil. Çünkü dünya şu anda bilinmeyen sulara ilerliyor. Dünya karışıyor, Avrupa karışıyor, Rusya, Çin, Amerika karışıyor" diyen Erdoğan "Şimdi dünya karmaşık bir döneme giderken bizim yeniden koalisyonlar dönemine dönmek, yeniden kendimizi böyle riske atmak gibi bir lüksümüz yok. Tayyip Erdoğan döneminde iyiyiz ama Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak bunu iyi düşünmemiz lazım. Tayyip Erdoğan'dan sonra kim gelecek değil, her sene darbe mi olacak, koalisyon mu olacak bunu düşünmemiz lazım. Kim gelirse gelsin ülkeyi yönetebilsin. İyi kötü ülkede istikrar sağlayabilsin. Milletin ferasetine de biraz güvenmemiz gerekiyor. 'Türkiye'de darbeciler anayasa yapınca 'tamam' hepimiz içimize sindiriyoruz, yutkunuyoruz. 'Milletin oyuyla gelmiş olan, iyi kötü gayret eden adama ve meclisine anayasa yaptırmayacağız.' Demokratik olgunluk diyoruz ama bazen takıldığımız bir şeyi çok fazla büyütüp onu bozduracak şekle getiriyoruz."

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  • Mahmudoglu

    5.3.2018 21:37:26

    Sana ekmek çıkma boşuna dertlenme :)

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