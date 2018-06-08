Erdoğan'dan sonra Yıldırım'dan da 'OHAL kaldırılacak' sinyali

Başbakan Binali Yıldırım OHAL'in kaldırılmasına ilişkin ''Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir.'' ifadelerini kullandı.

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