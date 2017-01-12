Erdoğan'dan sürpriz telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü. Astana'da yapılacak Suriye görüşmeleri öncesi bu telefon dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ SÜRPRİZ TELEFON

Bu ay içerisinde Astana'da yapılacak olan Suriye görüşmeleri öncesi, Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi dikkat çekti.

PUTİN DE NAZARBAYEV'İ ARADI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Astana'da yapılması planlanan Suriye görüşmeleriyle ilgili hazırlıkları görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Nazarbayev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler de ele alındı.

Bu arada Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana'daki görüşmelerin tarihiyle ilgili olarak, "Şimdilik resmi bir açıklama olmadı, bu yüzden beklemek lazım." dedi.