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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Erdoğan’dan Trump’a ‘askeri müdahale’ desteği

06 Nisan 2017, Perşembe 20:02
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib’deki ‘kimyasal saldırı’ sonrası “askeri müdahale” açıklamasına destek verdi.

Erdoğan, Kanal 7'de yaptığı açıklamada “Lafta kalmasın, bize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Orada Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte El Bab halledildi. Şimdi güneydoğuya doğru, Münbiç'e yönelmemiz gerekiyor, hedef bu. Şimdi bakıyoruz ki bazıları orada bayrak dalgalandırma gayreti içinde. Zaten Sayın Obama'yla bu işi çözemedik biz. Çünkü Obama maalesef orada PYD'yi ve YPG'yi korumak gayreti içerisinde oldu, bunlara silah yardımı yaptı, çok ciddi silah yardımı yaptı. Kim ne derse desin, elimizde belgeleri var. Biz şimdi bunları Trump yönetimine de söyledik, yani 'bizi ikna edemezsiniz' dedik. 'Elimizde bu belgeler var. Siz PYD terör örgütüne, YPG terör örgütüne bu silahları verdiniz ve onlara bu silah yardımını yaparken bunlardan aynı zamanda DEAŞ da istifade etti.' Şimdi aynı tuzağa yeniden düşmek istemiyoruz. Eğer insani yardım adı altında bir şeyler yapacaksanız gelin bunu beraber yapalım. Rusya da bayrak dalgalandırmak istiyor. Tamam, beraber yapalım ama Münbiç'i gerçek sahiplerine verelim. Münbiç'in gerçek sahibi kim? Araplar, orada Kürt yok.

Esed'i biz kenara attık. Niye? O zaman böyle değildi ama şimdi artık bizim indimizde devlet terörünü estiren Esed var ve bu bizim için de 911 kilometrelik sınırda tehdit oluşturuyor.

Geldiğimizde hep şunu söyledim ben arkadaşlara. Türkiye'yi 4 temel direk üzerinde yükseltmemiz lazım. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bu 4 temel direk üzerinde yükselen Türkiye'nin, ardından ulaşım, enerji, gıda, tarım, bunlarla da bu işi yaygınlaştırmalıyız. Ve bak bu alanda biz ilk adımı attık. Eğitimde bunu başardık. Sağlıkta yaptığımız dev reformla bunu başardık. SSK, Emekli Sandığı, her bakanlığın kendine ait hastaneleri. Hepsini bunların birleştirdik. Yönetmek başka bir şey.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İdlib sonrası askeri müdahaleyi gözden geçiriyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenilmişti.

ABD Başkanı Trump ayrıca, durumla ilgili henüz nihai kararı vermediğini, ancak Savunma Bakanı James Mattis'le olasılıkları görüştüklerini ifade etti.

CNN International'ın haberine göre göre Trump, karar alma konusunda Mattis'in bu konudaki görüşüne güveniyor.

Aynı haberde, Trump'ın bu fikrini Kongre Üyeleri ile paylaştığı belirtildi. 

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