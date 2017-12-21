Erdoğan'dan Trump'a: İrademizi dolarla satın alamazsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a yönelik, "Demokrasinin beşiği, dünyada dolarla satın alınabilecek iradeler arıyor. Türkiye'nin demokrasi iradesinin dolarla satın alamazsınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesi aleyhine oy kullanacak ülkeleri kastederek, "Yüz milyonlarca dolar, hatta milyarlarca dolar alıyorlar ve bize karşı oy veriyorlar. Bu oyları izliyoruz, kaydedeceğiz..." açıklamasına sert tepki gösteren Erdoğan, "Demokrasinin beşiği, dünyada dolarla satın alınabilecek iradeler arıyor. Türkiye'nin demokrasi iradesinin dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Sakın ha iradenizi birilerine sakın ha satmayın. O dolarlar gelir ama satılan irade geri gelmez" diye konuştu.

"Petrolün, elindeki paranın şımarığıdır"

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın, Fahrettin Paşa'ya yönelik bir tweeti alıntılamasıyla ilgili olarak da tepkisini sürdüren Erdoğan şunları dile getirdi:

"Fahreddin Paşa'yı ve Medine müdafaasını bilmezsek, işte bir kendini bilmez çıkar, bize 'Erdoğan'ın ecdadı işte böyledir', adeta 'hırsızdır' diyecek kadar adileşir, alçaklaşır, ileri gider. Bu adam neyin şımarığıdır? Petrolün, elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine'yi müdafaa ederken, be terbiyesiz, senin ecdadın neredeydi? Sen, önce bunun hesabını bize ver. Fahreddin Paşa biliyordu ki İngilizler gelir orada bir işgal hareketine girerse o eşyalar nereye gider biliyordu ve oradan o emanetleri 2 bin civarında askerle İstanbul'a gönderiyor. Ve buraya da bir saldırı olur diye Anadolu'ya götürülüyor. Şimdide Topkapı Sarayı'nda 24 saat Kuran tilaveti ile bu koruma süreci devam ediyor. Bu saygısızlığı yapan kişi bu emanetler ne diye sorsanız inanın bilmez.Bu adam petrolün elindeki paranın şımarığıdır. Benim ecdadım Medine'yi müdafaa ederken, be terbiyesiz, senin ecdadın neredeydi?"