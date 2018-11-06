Erdoğan'dan yaptırım açıklaması: Dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran yaptırımlarına ilişkin, "Biz yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır." dedi.

"DEAŞ ile irtibatlı 2 bin kişi tutukluyken 7 bin kişi sınır dışı edilmiş, 70 bine yakın kişiye ülkemize giriş yasağı konmuştur." ifadesini kullanan Erdoğan, "Sadece Temmuz 2016'dan bu yana yapılan operasyonlarda yurt içinde 761, Kuzey Irak'ta bin 92, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin, Zeytindalı Harekatı'nda 4 bin 500'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

Et fiyatlarına ilişkin Erdoğan, "Biz bu fiyatları bir defa şöyle rantabl seviyeye düşürmek için gerekirse cari açığı bile düşünmeden ithale gider ve piyasayı biz balans ederiz." dedi.

"Biz yaptırımları doğru bulmuyoruz"

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İran yaptırımları konusunu değerlendirdi.

Erdoğan, yaptırımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Biz yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır. Bunlar, uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz."

"Bunları kabul etmemiz mümkün değil"

Erdoğan, ABD-YPG ortak devriyesiyle ilgili, "Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur." şeklinde konuştu.