Erdoğan: Demokrasiyi mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik

​Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne tepki gösterdi ve “Yargının verdiği karara saygı duymak zorundasınız. Kimse yargıyı baskı altına alamaz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, MİT TIR’ları davasında tutuklanan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararına yönelik olarak “Karara sadece sessiz kalırım ama kabul etmek durumunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum" demişti.

Erdoğan, partisinin gençlik ve kadın kolarının düzenlediği iftar yemeğinde konuşuyor:



Yarınlarından umudunu kesmiş bir ülkeyi darbe tehlikelerini bile atlatan güçlü bir yapıya kavuşturduk.

Şimdi birileri yürüyor, sokak, cadde filan. Aynen Demirel'in dediği gibi 'Yollar yürümekle aşınmaz.' Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar ancak ellerindeki 'adalet' levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan, istismarla adalet aranmaz.

Kimse yargıyı baskı altına alamaz. Yargıyı baskı altına almaya çalışanlar aynı durumla karşı karşıya kalabilirler.

Siz bu ülkede, parlamentonun kahir ekseriyetine sahip olan AK Parti'nin kapatılması davalarının açıldığı o günlerde 'Ankara'da da yargıçlar varmış' diye sokaklara dökülen adamlarsınız. Şimdi kalkıp utanmadan, sıkılmadan AK Parti'yi adaletsizlikle veyahut da adalet noktasındaki sıkıntıları yaşayanların yanında yer almamakla suçluyorsunuz. Karar yargınındır, yargının verdiği bu karara da saygı duymak zorundasınız.

Biz, ülkemizin karışmasını istemiyorduk. Biz, ülkemizi hendeklerle, çukurlarla aşanlar gibi her tarafı bombalarla, şunlarla, bunlarla tehdit edenler gibi, işte şimdi de bu beyefendiler gibi sokaklara dökülmek suretiyle her tarafı tahrik etmek suretiyle, biz kendimize bir demokrasi mücadelesi tesis etmedik. Tam aksine demokrasiyi, hukuk standartları içinde mücadeleyi vererek yürüttük, tesis ettik.