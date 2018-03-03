Erdoğan: Doğu Guta'da yapılanları görünce insan, baba, hatta Cumhurbaşkanı olmaktan utanıyorum

Afrika turuna devam eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üçünvü durağı Senegal'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, Doğu Guta'ya ilişikin olarak, "Sayın Putin'den Doğu Guta’dan tahliye için ricada bulundum. Orada çocuk ve kadınlar öldürülüyor. Sözüm ona sivillerin gözetileceği söyleniyor ama videolar, fotoğraflar ortada. Yapılanları gördüğüm zaman insan, baba, siyasetçi olmaktan, hatta Cumhurbaşkanı olmaktan utanıyorum" dedi.

ABD'nin Münbiç teklifini anlatan Erdoğan, “Dışişleri Bakanları Rex Tillerson, geldiğinde 'Çıkaralım onları. Münbiç'in yarısında güvenlik sizde, yarısında bizde olsun' dedi. Cevaben, 'Ne sizde olsun güvenlik ne de bizde! Münbiç oranın gerçek sakinlerinin olmalı' dedim” açıklamasını yaptı. Erdoğan, "ABD'lilerin kastettikleri, kentin asli sakini olan Arapların yerlerine yerleşmelerini sağlamak amacıyla Münbiç’in güvenliğini beraberce sağlamak ise bu elbette yapılabilir" ifadesini kullandı.