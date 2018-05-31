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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Erdoğan: Döviz hesabı olan vatandaşlarımızı Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum

31 Mayıs 2018, Perşembe 22:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Saray Havuzbaşı Restoran'da düzenlenen TESK Esnaf İftarı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Siyasetin çıraklarına Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimini asla veremeyiz." dedi.

 

Erdoğan'dan vatandaşlara davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı, varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tuttukları paralarını bankalarımıza yatırmaya davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesabı olan vatandaşlarımızı da Türk Lirası'na geçmeye davet ediyorum. Gelin, Türkiye'nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim." ifadesini kullandı. 

AA

Etiketler: erdoğan, seçim, döviz, dolar
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  • g@L!p

    1.6.2018 08:34:34

    Reis dediğin önden gider. Man arasındaki hesaplarınızdan başlayarak önden buyrun, varsa eğer biz de peşinizden gelelim.

Risale-i Nur Külliyatı

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