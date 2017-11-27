Erdoğan: Dövizdeki suni şişkinlik kısa sürede ortadan kalkacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen ATO Ödül Töreni'nde konuştu.

'Döviz kurlarındaki suni şişkinliğin ortadan kalkacağına inanıyorum' Erdoğan, "Döviz kurlarında son günlerde görülen suni şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyorum. Faizler, benim ekonomide en çok muzdarip olduğum alanı oluşturuyor. Katılmıyorum ben, birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum."niteliğini de yükseltiyoruz." dedi. Erdoğan ayrıca "2023 yılına kadar 65 yeni organize sanayi bölgesi kurarak, sadece buralarda 1 milyon ilave istihdam hedefliyoruz. Şu anda sayıları 800'e ulaşmış olan AR-GE araştırma geliştirme ve tasarım merkezlerinin sayısını önümüzdeki yıl sonuna kadar bin 200'e ulaştırarak, istihdamın niteliğini de yükseltiyoruz." diye konuştu. AA

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