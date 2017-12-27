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27 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Erdoğan: Esed bir terörist

27 Aralık 2017, Çarşamba 15:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için " Devlet terörü estirmiş bir teröristtir. Suriye'de huzur yok ve Esed ile de bu huzur oraya gelmez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El Sibsi ile ortak basın toplantısında konuştu: "İlgili yetkililerimiz iş birliğimizin artırılması konusunda mutabık kaldılar. Şunu burada açık ve net ifade etmek isterim: Tunus'un istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Bu amaçla açtığımız 300 milyon dolarlık kredi Tunus tarafından kullanılmıştır. Öte yandan TİKA'nın faaliyetleri de Tunus 'un kalkınması için çabalarına devam ediyor. Tunuslu iş adamlarımız bir toplantı gerçekleştirecek ve bu toplantının gelecek için fitili ateşleyeceğine inanıyorum.

BM'DE REFORM GEREKLİ

Tunus'un terörle mücadelesine tam destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere pek çok meselede benzer görüşmelere sahibiz. 15 Temmuz'dan sonra uluslararası anlamda birçok meselede de dayanışmamız sürüyor. ABD'nin Kudüs konusunda attığı yanlış adımın BMGK'dan nasıl geri döndüğünü, tüm dünya tarafından nasıl püskürtüldüğünü gördük. Bundan sonra ne gibi adımlar atacağız bunları da beraberce konuşarak adımlarımızı atacağız. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'ün tarihi statüsüne yönelik hiçbir adım kabul edilemez. İİT zirvesinde de aynı hususa vurgu yapmış ve sonuç bildirgemizi de açıklamıştık. Küresel vicdan adaletsiz bu karara müsamaha göstermedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun reforme reforme edilmesi lazım. Orada niye Tunus olmasın, niye biz olmayalım? Libya'da büyükelçiliğimizi açma çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'nin Libya'daki sürece aktif çalışması sürecektir.

KUDÜS'TE A,B VE C PLANI

Nereye gidersem gideyim söylüyorum ve bununla ilgili kitabım var... Dünya 5'ten büyüktür. Biz boşuna bunu söylemiyoruz. Bir ülke BMGK'yı kitleyebiliyor. O beş ülke arasında Müslüman ülke var mı? Yok. Kudüs için A, B ve C planlarımız vardı. B planı BM genel kuruluydu. Burada amacımıza ulaştık. Dolar ve tehditle bu işin olmayacağı ortaya çıktı. Artık Filistin için adımlarımızı atacağız.

"İSRAİL KENDİ ÇALIP KENDİ OYNUYOR"

Türkiye olarak bizim Filistin'de büyükelçi olarak görevlendirdiğimiz bir başkonsolos var. Yani Doğu Kudüs bizim için başkenttir. İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 10 tane ülke ile dünyayı yanınıza alamazsınız, alamadınız da gerçek ortada. Biz bu konuda kararlılığımızı sürdüreceğiz.

"ESED, DEVLET TERÖRÜ ESTİRMİŞ BİR TERÖRİSTTİR"

Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak adeta teslim edilmiş vaziyette. Peki ne için orada şu anda koalisyon güçleri var? Ne için orada Rusya var? Ne için orada biz varız? Esed ile yürümek mümkün değil. Esed bir defa kesinlikle açık ve net söylüyorum: Devlet terörü estirmiş bir teröristtir. Suriye'de huzur yok ve Esed ile de bu huzur oraya gelmez. Astana süreci var. Aynı şey Cenevre ile de adeta mütemmim cüz durumundadır."

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