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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Erdoğan: Eski stadın yerine yapacağız, kimse engelleyemez

25 Şubat 2018, Pazar 17:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Gaziantep İl Kongresi’nde konuştu.

Gaziantep’e yeni stadyumun devreye girmesiyle atıl durumda kalan eski stadyum alanına daha önce cami yapılmasını istediğini hatırlatan Erdoğan, "Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, sayın Vali’ye de gerekli talimatı tekrar vereceğim, Belediye Başkanı burada, camiyi yapacak olan hayırseverimiz de burada. Kim olursa olsun hiçbirini kafaya takmayın. Hiç kimse bunu engelleyemez" dedi.

'ÇATLAK SESLERE ALIŞTIK'

Gaziantep’e yapılan yeni stadyumda maçların oynanması ile atıl durumdaki eski stadyum alanına daha önce cami yapılmasını istediğini hatırlatan Erdoğan, buna karşı çıkanlar olduğunu ancak ne olursa olsun caminin yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, sayın Vali’ye de gerekli talimatı tekrar vereceğim, Belediye Başkanı burada, camiyi yapacak olan hayırseverimiz de burada. Öyle değil mi vazgeçmedik? Çok açık net söylüyorum, kim olursa olsun hiçbirini kafaya takmayın. Bu Cuma Camisi bu milletindir. Hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde de şu STK’nın sesi böyle çıkmış, şunun şöyle sesi çıkmış. Biz o çatlak seslere alıştık. Bizim işimiz var ve dolayısıyla bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz, yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. İnşallah hemen bu projelerin son halini tekrar görmek isterim. Hemen adımı atalım, temeli atıp süratle işi başlatalım."

'ÇİFTÇİYE DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR'

Gaziantep’teki çiftçilere 1,3 milyar liralık tarımsal destek sağladıklarını hatırlatarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, 'Çiftçi destek alamıyor, şöyle, böyle' diyor. Eline, diline dursun. Gaziantepli çiftçiye verdiğimiz destek 1.3 milyar lira.  Gaziantep’e o kadar çok hizmet yaptık ki anlata anlata bitiremiyoruz. Gaziantep 5’inci etap OSB’de son iki yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen 150 yeni fabrikada 10 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu manzara Gaziantep’e yapılan kamu yatırımlarının boşa gitmediğini, işadamları tarafından üretim ve istihdama dönüştüğünü gösteriyor" dedi.

DHA

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