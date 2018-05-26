Erdoğan: Faiz lobisi üzerimize yükleniyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda, AKP'nin ilk mitinginde vatandaşlara hitap etti.

''Faiz lobisi üzerimize yükleniyor''

"Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız." diyen Erdoğan, "Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim, sizler paralarınızı gidin TL'ye yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ey finans sektörü, eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz ve elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz. Yerli ve milli olmak demek önce kendi paramıza sahip çıkmak demektir. Milletimizden benim ricam dedikodulara itibar etmeyerek kendi paralarına sahip çıkmalarıdır." dedi.

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