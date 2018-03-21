Erdoğan: Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zeytin Dalı Harekatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3698 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Erdoğan "Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Eğer bu devam ederse daha ileri gideriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Hemen süratle okulları bakıma aldık. Hastaneleri, hepsini bakıma alıyoruz. Oraların kontrolünü, yönetimini, hepsini bakımımız altına alıyoruz ve huzurlu bir ortamı bir an önce orada sağlayacağız." diye konuştu.

"Orada bulunmaya hakkınız yok"

Erdoğan, "Defalarca ilan ettiğimiz operasyonlarımızın bundan sonraki hedefleri konusunda ileri geri konuşuyorlar. Neymiş, Münbiç'ten çıkmayacaklarmış. Bir defa sizin bırakınız oradan çıkmamayı, orada bulunmaya hakkınız yok." dedi.

"Demek ki bu silahları Türkiye'ye veya İran'a karşı kullanacaksın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye) 911 kilometre sınırımız var. 350 kilometre de Irak sınırı var. Bu silahlar buraya niye geliyor? Demek ki bu sınırın ötesinde Türkiye var, bunu Türkiye'ye karşı kullanacaksın veya İran'a karşı kullanacaksın. Başka yok. Rusya ile böyle bir şeye giremez. Girdiği anda 3. Dünya Savaşı patlak verir." diye konuştu.

"Trump'tan bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz"

Erdoğan, "Amerika Başkanı Sayın Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değiller." dedi.