Erdoğan: Haberdar değilim

MillÎ İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, ABD’nin başşehri Washington’a gitti. Fidan, burada ABD’li senatörlerle bir araya geldi.

Edinilen bilgilere göre Hakan Fidan, ABD Kongresi’nde temaslarda bulundu. İsmi açıklanmayan bazı ABD’li senatörlerle bir araya geldi.

Fidan’ın Beyaz Saray’dan bazı isimlerle de bir araya gelebileceği ifade ediliyor. MİT Başkanı’nın gündeminde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri gibi konu başlıklarının olduğu belirtildi.

Fidan’ın ABD’de yaşayan ‘FETÖ’ye yakın isimlerle ilgili senatörlere, bilgiler verdiği de belirtiliyor. Öte yandan MİT Başkanı’nın ABD Kongresi’nde sunum yaptığı haberlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında, “Biz, bu son Latin Amerika seyahatlerinden sonra tabiî MİT Başkanımız oradan Kanada’ya ayrıldı. Kanada’dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Böyle bir bilgilendirmenin yapıldığından haberdar değilim, ama Kanada seyahatinden haberdarım” dedi.

TBMM’ye gelip bilgi vermemişti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın ABD Kongresi’nde olduğunu belirterek, “TBMM’yi hiçe sayan, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nu hiçe sayan, TBMM’nin muhalefet parti liderlerini hiçe sayan namuhterem, Amerikan Senatosu’nda selâm verdi” dedi. Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 2015-2016 yıllarında Türkiye’deki 33 bombalı saldırıda 363 kişinin vefat ettiğini hatırlatarak, o dönemde

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu sözcülüğü görevinde bulunduğunu belirtti. Olaylara ilişkin bilgi alınması için Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın defalarca çağrıldığını ancak gelmediğini anlatan Özkoç, darbe girişiminin ayak seslerinin çıktığı günlerde TBMM Grubu’nda CHP Genel

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bu gidişat doğru değil. MİT Müsteşarı gelip bilgi vermeli” dediğini, Fidan’ın yine de Meclis’e gelip bilgi vermediğini ifade etti.