Erdoğan: Halde terör estirenlerin işini de en kısa zamanda bitiririz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katıldı.

Bakan Pekcan: Yüzde 800'lere varan artış tespit ettik Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ticaret Bakanlığından müfettişler, hale gitmişler. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz." ifadelerini kullandı. AA

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