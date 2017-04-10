Erdoğan: Hayır diyen teröristtir demedim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM ve TRT ortak radyo yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN, 'SAYIN ERDOĞAN VAR OLDUĞU SÜRECE YETKİLERİ KULLANSIN, SONRA GERİ DEVRETSİN' SÖZLERİ

Anayasal bir sistemde çok saçma sapan bir teklif. Ben Tayyip Erdoğan olarak kendime bir sistem istemiyorum ki. Bu ülkenin geleceğini kurtaracak bir sistemi biz inşa edelim diyorum. Ben faniyim. Ama sistemler bakidir. Bizim derdimiz burda bu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öyle lafları var ki ne ipe gelir ne sapa gelir. İkide bir tek adamlıktan, tarafgirlikten bahsediyor. Şu anda başbakanları düşünün. Başbakan o da yürütmenin başı, hem parti genel başkanı hem de başbakan, icracı. Tarafgir mi? Hayır.

BU TAYYİP ERDOĞAN MESELESİ DEĞİL

Gelecek ihtimaller üzerine inşa edilmez. Onun için biz faniler üzerine değil, sistem üzerine inşa edelim. Bu sistemin değişmesi lazım. Riski olmayan şey hayatta olur mu? Ticaret, siyaset, yaşam risktir. Ama risk paylaşıldıkça azalır. Eğer risk alabiliyorsanız güç katarsınız. Eğer bu sistemi hakikaten inşallah 16 Nisan'da milletimiz kalkar da geçirdiği takdirde buna milletçe saygı duyacağız. Bu Tayyip Erdoğan meselesi değil. 16'sına kadar elimde bir belgem var mı, 2019'a kadar bir belge var mı? Ben Rabbimin bize emrettiği şekliyle hayatı yaşıyorum. Asla kişilerle bir ülkenin geleceğini bağımlı kılmayacağız. Dünyadaki en güçlü ülkeleri düşünün. Amerika'da 4+4 diyor.

'HAYIR' DİYENLERE ÇAĞRI

'Hayır' diyenler teröristtir demedim. 'Hayır' diyenlere bir çağrıda bulunuyorum. 'Hayır' diyenleri anlayışla karşılarım. Şu anda 'hayır'ı Türkiye'de, dünyada kim savunuyor. Kandil, bölücü başı, FETÖ'nün başı 'hayır' diyor. Terör örgütü Avrupa'da Türkiye'de düşmanlarıyla el ele 'hayır' kampanyaları yapıyor. Ben de diyorum ki güzel hizmetlere 'hayır' diyenlerle beraber olma. Bütün köprüler, havalimanları milletimiz için.