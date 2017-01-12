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12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Erdoğan: Her türlü özgürlük Batı'da olmadığı kadarıyla burada vardır

12 Ocak 2017, Perşembe 14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa değişikliği çalışmalarında yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? O kürsü yıkmak için oraya konmadı, sadece söylenecek veya söyleyecek sözü olanlar için oraya konuldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34. Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan bazı bölümler:

"O kürsü yıkmak için oraya konmadı"

Erdoğan, "Anayasa değişikliği çalışmalarında yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? Eğer egemenlik kayıtsız şartsız milletinse Meclis'in çalışma şekli, üslubu bellidir. Gelirsin söyleyeceklerini o kürsüde söylersin, ondan sonra da yerine oturursun. O kürsü yıkmak için oraya konmadı. O kürsü sadece söylenecek veya söyleyecek sözü olanlar için oraya konuldu." dedi.

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri ile ilgili olarak Erdoğan, şunları kaydetti:

"Parlamentoda çalışmaları engellemek, çalışmaların sürecini uzatmak, bunlar hiçbir şey kazandırmıyor. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, 15 gün değil de bir ay ama parlamentodan bu ben inanıyorum ki çıkıp milletin önüne gidecektir. Eğer millete saygınız varsa, eğer milletin iradesine inanıyorsanız, eğer Gazi Mustafa Kemal'in 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine inanıyorsanız, o zaman bir an önce bırakın müzakereler bitsin ve milletin önüne gitsin, millet ne karar veriyorsa bu karara hep birlikte biz de eyvallah diyelim."  

"Kim rejim tartışması açıyorsa bunların derdi rejim değil, başka bir şeydir"

"Dünya değişirken, bölgemiz değişirken, Türkiye değişirken 'Biz hiçbir şeye dokundurtmayız, her şey olduğu gibi kalsın' demek, bağnazlığın dik alasıdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bu ülkede kim rejim tartışması açıyorsa biliniz ki bunların derdi rejim değil, başka bir şeydir. Türkiye'de böyle bir mesele olmadığını herkes gibi onlar da gayet iyi biliyor. Sadece toplumun bir kesiminde bu konuda var olan hassasiyeti istismar ederek asli görevlerindeki ihmallerinin, yani siyasi muhalefet eksikliğinin üzerini örtmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu ülkede en başta şahsım olmak üzere ve dikkat edin tartışmalara, tartışmalar hep bu kardeşinizin üzerinden götürülüyor. Benim şahsımla bu işin alakası yok ki. Türkiye'de bir anayasa değişikliği yapılıyor, olay bu. Yani yapılacak ilerideki bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kim seçime girer, kim kazanır, kim öle, kim kala..."

"DEAŞ bize İslam'ı anlatmasın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütü, milli birliğimizle birlikte bayrağımızı, vatanımızı, devletimizi de hedef aldı. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimindeki öncelikli hedefi, devletimizi ele geçirmekti. 15 Temmuz'da ise çıtayı yükseltip tıpkı PKK gibi bu dört sütunun hepsine birden saldırdılar. DEAŞ derseniz, istismar ettiği kavramlar kimseyi aldatmasın. En başından beri bu toprakların, bu milletin, İslam'ın ruhuna, özüne, varlığına düşmanlık üzerine kurulu bir örgüttür bu örgüt. DEAŞ bize İslam'ı anlatmasın, bu millet İslam ile yoğrularak ayağa kalkmıştır." açıklamasında bulundu.

"Biz dertliyiz, bizim acımız var. Ama onlar hala 'yaşam tarzı' diyor"

"Biz dertliyiz, bizim acımız var. Ama onlar hala 'yaşam tarzı' diyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunlar kaydetti:

"Ne yaşam tarzı ya? Neye bir yasak getirildi? 14 yıl oldu. 2,5 yıldır Cumhurbaşkanıyım ondan önce Başbakandım. Biz nerede, kime ne yasak getirdik, söylesinler bakalım. Bu devletin anayasasına, yasalarına ters düşen bir şey olmadıktan sonra bu ülkede herkes inandığını inandığı gibi yaşamıştır, düşündüğünü düşündüğü gibi yazmıştır, çizmiştir, konuşmuştur ve her türlü özgürlük Batı'da olmadığı kadarıyla burada vardır. Kimse kusura bakmasın, bizleri enayi yerine koymasın. Biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz."

AA

Etiketler: erdoğan, muhtarlar toplantısı
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