Erdoğan’ı ikna edeceğiz: Bu proje yanlış

Mahalli seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, şehri felç edeceğini savunduğu Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ikna edeceklerini söyledi.

Mart 2019’da yapılacak yerel seçim çalışmalarına devam eden CHP’li Hamzaçebi, Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın sorularını cevapladı. Hamzaçebi, “İstanbul yaklaşık 25 yıldır AKP kadroları tarafından yönetiliyor. Son yıllarda bu yönetim anlayışının İstanbul’u çok büyük açmazlara, çok büyük sorunlara sürüklediğini gördük. İnsanlar umutlu değil” dedi. Kanal İstanbul’un yapılamayacağını söyleyen Hamzaçebi, “Kanal İstanbul’u yapamayacaklar. Yapmak için para lâzım. Böyle bir bütçeyle yapılma imkânı yok. Kanal İstanbul doğru bir proje değil. Doğayı bozuyorsunuz. Doğaya müdahale ediyorsunuz. Etrafında çok büyük bir yerleşim öngörüyorsunuz. Bunlar İstanbul yaşamını felç edecek. Kanal İstanbul merkezi yönetimin projesi. Biz Sayın Erdoğan’ı Kanal İstanbul konusunda ikna edeceğiz. Bu proje yanlış” diye konuştu.

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